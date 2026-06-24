Breaking news icon BREAKING
NEWS

Υπό έλεγχο η φωτιά στον Ασπρόπυργο - Άμεση η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Ελλάδα Πανελλήνιες Εξετάσεις Πανελλαδικές Εξετάσεις Ειδικά Μαθήματα Πανελλήνιων Εξετάσεων Μαθητές ΓΕΛ - Γενικό Επαγγελματικό Λύκειο επαλ Σχολεία

Πανελλήνιες 2026: Θέματα, απαντήσεις και σχολιασμός στο Ειδικό Μάθημα των Ιταλικών

Διαβάστε τα θέματα που κλήθηκαν να διαγωνιστούν οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ για τα Ειδικά Μαθήματα στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Eurokinissi
Eurokinissi
Χριστόδουλος Σκούντας avatar
Χριστόδουλος Σκούντας
Update: 12:00

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Με το μάθημα των Ιταλικών συνεχίζονται σήμερα Τετάρτη (24/6) τα Ειδικά Μαθήματα στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 για τους υποψήφιους σε Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ) και ΕΠΑΛ.

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα Ιταλικά

Δείτε τα θέματα, τις προτεινόμενες απαντήσεις του ομίλου Πουκαμισάς για το μάθημα των Ιταλικών και τον σχολιασμό των θεμάτων από την εκπαιδευτικό Μπάρμπαρα Λουκάκη:

stighmiotipo-othonis-2026-06-24-103316.png
stighmiotipo-othonis-2026-06-24-103322.png?v=0
stighmiotipo-othonis-2026-06-24-103328.png?v=0
stighmiotipo-othonis-2026-06-24-103333.png?v=0
stighmiotipo-othonis-2026-06-24-103337.png?v=0

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Πανελλήνιες Εξετάσεις Πανελλαδικές Εξετάσεις Ειδικά Μαθήματα Πανελλήνιων Εξετάσεων Μαθητές ΓΕΛ - Γενικό Επαγγελματικό Λύκειο επαλ Σχολεία

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader