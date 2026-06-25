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Πανελλήνιες 2026: Θέματα, απαντήσεις και σχολιασμός στο Ειδικό Μάθημα των Ισπανικών

Διαβάστε τα θέματα που κλήθηκαν να διαγωνιστούν οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ για τα Ειδικά Μαθήματα στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Σωτήρης Δημητρόπουλος/Eurokinissi
Σωτήρης Δημητρόπουλος/Eurokinissi
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Χριστόδουλος Σκούντας
Update: 11:28

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Με το μάθημα των Ισπανικών συνεχίζονται σήμερα Πέμπτη (25/6) τα Ειδικά Μαθήματα στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 για τους υποψήφιους σε Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ) και ΕΠΑΛ.

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα Ισπανικά

Δείτε τα θέματα, τις προτεινόμενες απαντήσεις του ομίλου Πουκαμισάς για το μάθημα των Ισπανικών και τον σχολιασμό των θεμάτων από την εκπαιδευτικό Στέλλα Ψυρρή:

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