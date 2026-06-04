Πανελλήνιες 2026: Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι στα ΕΠΑΛ

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Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας θα εξεταστούν σήμερα, Πέμπτη (4/6) οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026.

Ειδικότερα, τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν είναι: Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας.

Η εβδομάδα για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ θα τελειώσει το ερχόμενο Σάββατο 6 Ιουνίου 2026 με την εξέταση στα μαθήματα: Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Υπολογιστών και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.

Υπενθυμίζεται, ότι οι εξετάσεις αρχίζουν στις 8:30 και οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8:00. Η διάρκεια εξέτασης των μαθημάτων είναι 3 ώρες, εκτός από το μάθημα του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου, που η εξέτασή του διαρκεί 4 ώρες.

Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2025.

Τι πρέπει να έχουν μαζί τους οι υποψήφιοι

Οι μαθητές οφείλουν να έχουν:

Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο

Δελτίο εξεταζομένου

Στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος

Γόμα και ξύστρα

Γεωμετρικά όργανα, όπου απαιτούνται

Ένα μικρό μπουκάλι νερό ή χυμό

Απλό ρολόι χειρός (όχι smartwatch)

Τι απαγορεύεται

Αυστηρά απαγορεύεται η κατοχή:

Κινητών τηλεφώνων.

Smartwatch ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών επικοινωνίας.

Βιβλίων, τετραδίων, σημειώσεων και βοηθημάτων κάθε είδους.

Η παράβαση των κανόνων μπορεί να οδηγήσει σε μηδενισμό του γραπτού.

Πώς γίνεται η βαθμολόγηση

Μετά το τέλος της εξέτασης, τα γραπτά αποστέλλονται στα Βαθμολογικά Κέντρα που έχουν οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας.

Κάθε γραπτό διορθώνεται ανεξάρτητα από δύο βαθμολογητές της αντίστοιχης ειδικότητας, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα της διαδικασίας. Η βαθμολογία δίνεται αρχικά σε κλίμακα 0-100 και στη συνέχεια μετατρέπεται στην τελική κλίμακα 0-20.

Η διαδικασία της διπλής βαθμολόγησης αποτελεί βασική δικλείδα για το αδιάβλητο των Πανελλαδικών Εξετάσεων και εφαρμόζεται σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα.