Πανελλήνιες 2026: Αναλυτικές απαντήσεις και σχόλια των θεμάτων στα μαθήματα ειδικότητας για τα ΕΠΑΛ

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Διαβάστε τις αναλυτικές απαντήσεις στα μαθήματα Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, όπως τις επιμελήθηκαν οι φιλόλογοι του εκπαιδευτικού ομίλου Πουκαμισάς, ενώ μπορείτε να παρακολουθήσετε μια πλήρη και σε βάθος ανάλυση των θεμάτων, καθώς και τις απαντήσεις σε αυτά.

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ‐ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

Οι προτεινόμενες απαντήσεις του ομίλου Πουκαμισάς για το μάθημα Ανατομία - Φυσιολογία ΙΙ και ο σχολιασμός των θεμάτων από την εκπαιδευτικό Ελένη Χαλικιά.

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΑΟΘ)

Οι προτεινόμενες απαντήσεις του ομίλου Πουκαμισάς για το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) και ο σχολιασμός των θεμάτων από τον εκπαιδευτικό Ανδρέα Λίτσα.

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Οι προτεινόμενες απαντήσεις του ομίλου Πουκαμισάς για το μάθημα Δίκτυα Υπολογιστών και ο σχολιασμός των θεμάτων από την εκπαιδευτικό Ιωάννα Ειρήνη Τόντζου.

ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Οι προτεινόμενες απαντήσεις του ομίλου Πουκαμισάς για το μάθημα Αρχές Βιολογικής Γεωργίας και ο σχολιασμός των θεμάτων από τον εκπαιδευτικό Νίκο Περούλη.