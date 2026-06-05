Σχολικά κυλικεία: Ριζικές αλλαγές από τη νέα σχολική χρονιά - Οι νέοι κανόνες

Σε εφαρμογή τίθεται η νέα επικαιροποιημένη υγειονομική διάταξη για τη λειτουργία των σχολικών κυλικείων, των χώρων εστίασης και των αυτόματων πωλητών σε όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

Το νέο πλαίσιο, που αντικαθιστά την ισχύουσα διάταξη του 2013, διαμορφώθηκε με βάση την εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής και τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας.

Τέλος τα αλλαντικά και τα αναψυκτικά

Στόχος του Υπουργείου Υγείας είναι η νέα σχολική χρονιά 2026-2027 να ξεκινήσει με πλήρη συμμόρφωση όλων των αρμόδιων φορέων στους νέους κανόνες, ώστε το σχολικό περιβάλλον να προάγει έμπρακτα την υγιεινή διατροφή.

Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών που προβλέπονται είναι:

Η πλήρης απαγόρευση των αλλαντικών στα σχολικά κυλικεία.

Η απαγόρευση διάθεσης αναψυκτικών.

Η μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων.

Η θέσπιση αυστηρότερων ποιοτικών κριτηρίων για τα τρόφιμα που διατίθενται στους μαθητές.

Στόχος η αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, το σχολείο δεν πρέπει να αποτελεί μόνο χώρο παροχής τροφής, αλλά και πεδίο εκπαίδευσης των παιδιών σε σωστές διατροφικές συνήθειες.

Η νέα υγειονομική διάταξη εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα για την Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας και αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός πιο υγιούς σχολικού περιβάλλοντος, το οποίο θα συμβάλλει στην υιοθέτηση ισορροπημένων διατροφικών επιλογών από μικρή ηλικία.

Η δήλωση της Ειρήνης Αγαπηδάκη

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, χαρακτήρισε τη νέα διάταξη ως μια ουσιαστική παρέμβαση για την προστασία της υγείας των μαθητών.

Όπως ανέφερε, η αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας «ξεκινά από το σχολείο», τονίζοντας ότι με το νέο πλαίσιο «βγάζουμε οριστικά τα αλλαντικά και τα αναψυκτικά από τα σχολικά κυλικεία και μειώνουμε τις μερίδες, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που προστατεύει έμπρακτα τους μαθητές».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε τα σχολεία να είναι πλήρως εναρμονισμένα με τα νέα πρότυπα από την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2026-2027.

Οι πίνακες με τα επιτρεπόμενα προϊόντα

Στη νέα υγειονομική διάταξη περιλαμβάνονται αναλυτικοί πίνακες με τα προϊόντα που επιτρέπεται να διατίθενται από τα σχολικά κυλικεία και τους αυτόματους πωλητές, καθώς και οι αντίστοιχες προδιαγραφές για τη σύνθεση, τη συσκευασία και το μέγεθος των μερίδων τους.