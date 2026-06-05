Πανελλήνιες 2026: Σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική εξετάζονται οι υποψήφιοι στα ΓΕΛ

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Με μαθήματα προσανατολισμού συνεχίζονται και σήμερα, Παρασκευή (5/6), οι Πανελλήνιες Εξετάσεις για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ).

Αναλυτικά, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις αρχίζουν στις 8:30 και οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8:00. Η διάρκεια εξέτασης των μαθημάτων είναι 3 ώρες.

Τι πρέπει να έχουν μαζί τους οι υποψήφιοι

Οι μαθητές οφείλουν να έχουν μαζί τους:

Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο

Δελτίο εξεταζομένου

Στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος

Γόμα και ξύστρα

Γεωμετρικά όργανα, όπου απαιτούνται

Ένα μικρό μπουκάλι νερό ή χυμό

Απλό ρολόι χειρός (όχι smartwatch)

Τι απαγορεύεται

Αυστηρά απαγορεύεται η κατοχή:

Κινητών τηλεφώνων.

Smartwatch ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών επικοινωνίας.

Βιβλίων, τετραδίων, σημειώσεων και βοηθημάτων κάθε είδους.

Η παράβαση των κανόνων μπορεί να οδηγήσει σε μηδενισμό του γραπτού.

Πώς γίνεται η βαθμολόγηση

Μετά το τέλος της εξέτασης, τα γραπτά αποστέλλονται στα Βαθμολογικά Κέντρα που έχουν οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας.

Κάθε γραπτό διορθώνεται ανεξάρτητα από δύο βαθμολογητές της αντίστοιχης ειδικότητας, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα της διαδικασίας. Η βαθμολογία δίνεται αρχικά σε κλίμακα 0-100 και στη συνέχεια μετατρέπεται στην τελική κλίμακα 0-20.

Η διαδικασία της διπλής βαθμολόγησης αποτελεί βασική δικλείδα για το αδιάβλητο των Πανελλαδικών Εξετάσεων και εφαρμόζεται σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα.