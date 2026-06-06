Πανελλήνιες 2026: Με μαθήματα ειδικότητας συνεχίζουν σήμερα οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ

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Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ συνεχίζουν σήμερα, Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, την εξεταστική τους δοκιμασία στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, δίνοντας μαθήματα ειδικότητας.

Συγκεκριμένα, εξετάζονται στα μαθήματα Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Υπολογιστών και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.

Τι ώρα ξεκινούν οι εξετάσεις

Η έναρξη των εξετάσεων έχει οριστεί για τις 08:30, ενώ οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες το αργότερο έως τις 08:00.

Η διάρκεια εξέτασης είναι τρεις ώρες για όλα τα μαθήματα, με εξαίρεση το Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους τέσσερις ώρες.

Μέχρι πότε συνεχίζονται τα μαθήματα ειδικότητας

Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας των ΕΠΑΛ θα συνεχιστούν έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, σύμφωνα με το πρόγραμμα του υπουργείου Παιδείας.

Παράλληλα, τις επόμενες ώρες αναμένεται να δημοσιευθούν τα θέματα και οι ενδεικτικές απαντήσεις των σημερινών εξετάσεων.

Τι έγινε στα ΓΕΛ

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή οι υποψήφιοι των ΓΕΛ εξετάστηκαν στα Λατινικά, τη Χημεία και την Πληροφορική.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις εκπαιδευτικών, τα θέματα κρίθηκαν απαιτητικά, με αρκετές παγίδες ακόμη και για πολύ καλά προετοιμασμένους μαθητές.