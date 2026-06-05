Πανελλήνιες 2026: Αναλυτικές απαντήσεις και σχόλια των θεμάτων σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική

Διαβάστε τις αναλυτικές απαντήσεις στα μαθήματα των Λατινικών, της Χημείας και της Πληροφορικής για τους υποψηφίους των ΓΕΛ, όπως τις επιμελήθηκαν οι φιλόλογοι του εκπαιδευτικού ομίλου Πουκαμισάς, ενώ μπορείτε να παρακολουθήσετε μια πλήρη και σε βάθος ανάλυση των θεμάτων, καθώς και τις απαντήσεις σε αυτά.

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Οι προτεινόμενες απαντήσεις του ομίλου Πουκαμισάς για το μάθημα των Λατινικών και ο σχολιασμός των θεμάτων από την εκπαιδευτικό Μαρία Γκυρτή.

ΧΗΜΕΙΑ

Οι προτεινόμενες απαντήσεις του ομίλου Πουκαμισάς για το μάθημα της Χημείας και ο σχολιασμός των θεμάτων από τον εκπαιδευτικό Μαρίνο Ιωάννου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Οι προτεινόμενες απαντήσεις του ομίλου Πουκαμισάς για το μάθημα της Πληροφορικής και ο σχολιασμός των θεμάτων από τον εκπαιδευτικό Άκη Γεωργακόπουλο.