Πανελλήνιες 2026: Τελευταία ημέρα εξετάσεων για τα ΓΕΛ τη Δευτέρα

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Προς το τέλος τους βαίνουν οι Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026, καθώς τη Δευτέρα οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων θα εξεταστούν στα τελευταία μαθήματα Προσανατολισμού.

Οι μαθητές διεκδικούν μία θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, με τα τελευταία μαθήματα να είναι:

Ιστορία

Φυσική

Οικονομία

Συνεχίζονται οι εξετάσεις για τα ΕΠΑΛ

Οι Πανελλήνιες συνεχίζονται για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων, με μαθήματα ειδικότητας που θα διεξαχθούν έως και τις 15 Ιουνίου.

Ειδικότερα, την Τρίτη 9 Ιουνίου 2026, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν στα εξής μαθήματα:

Υγιεινή

Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ)

Στοιχεία Μηχανών

Παράλληλα, στην τελική ευθεία βρίσκονται και οι σχολικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, οι προαγωγικές εξετάσεις των Λυκείων ολοκληρώνονται την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, ενώ οι εξετάσεις Γυμνασίων (προαγωγικές και απολυτήριες) ολοκληρώνονται στις 15 Ιουνίου 2026

Τέλος σχολικής χρονιάς για Δημοτικά και Νηπιαγωγεία

Η σχολική χρονιά ολοκληρώνεται και για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, με τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία να κλείνουν τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.