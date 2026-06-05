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Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα που έπεσαν σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική

Διαβάστε τα θέματα που κλήθηκαν να διαγωνιστούν οι υποψήφιοι των ΓΕΛ στα μαθήματα προσανατολισμού Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Φωτ.: Intime
Φωτ.: Intime
Χριστόδουλος Σκούντας avatar
Χριστόδουλος Σκούντας
Update: 10:32

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Με μαθήματα προσανατολισμού συνεχίζονται και σήμερα, Παρασκευή (5/6), οι Πανελλήνιες Εξετάσεις για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ).

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι εξετάζονται σήμερα στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα Λατινικά

Δείτε τα θέματα στα Λατινικά

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Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στη Χημεία

Δείτε τα θέματα στη Χημεία

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Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στην Πληροφορική

Δείτε τα θέματα στην Πληροφορική

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Μείνετε συντονισμένοι για τις αναλυτικές απαντήσεις και σχόλια από τους έμπειρους καθηγητές του εκπαιδευτικού ομίλου Πουκαμισάς.

Υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις αρχίζουν στις 8:30 και οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8:00. Η διάρκεια εξέτασης των μαθημάτων είναι 3 ώρες.

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Ελλάδα Πανελλήνιες Εξετάσεις Πανελλαδικές Εξετάσεις Μαθητές ΓΕΛ - Γενικό Επαγγελματικό Λύκειο Σχολεία Λατινικά Χημεία

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