Πανελλήνιες 2026: Αυτά είναι τα σημερινά θέματα και οι απαντήσεις για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ

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Στο πλαίσιο των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, οι μαθητές και οι μαθήτριες των Επαγγελματικών Λυκείων εξετάστηκαν σήμερα, Τρίτη 6 Ιουνίου, σε τρία μαθήματα.

Συγκεκριμένα, τα μαθήματα ήταν:

Ηλεκτροτεχνία ΙΙ

Προγραμματισμός Υπολογιστών

Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των φετινών Πανελλαδικών, με τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ να συνεχίζουν την προσπάθειά τους για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Τα θέματα στο μάθημα Προγραμματισμός Υπολογιστών

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O σχολιασμός των θεμάτων στο μάθημα Προγραμματισμός Υπολογιστών από τον εκπαιδευτικό Άκη Γεωργακόπουλο.

Τα θέματα στο μάθημα Ηλεκτροτεχνία ΙΙ

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O σχολιασμός των θεμάτων στο μάθημα Ηλεκτροτεχνία ΙΙ από τον εκπαιδευτικό Δημήτρη Παπατσάκωνα.



Τα θέματα και οι απαντήσεις για την Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

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Ο σχολιασμός των θεμάτων για την Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης από την εκπαιδευτικό Ευδοκία Αμπλιανίτη.