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Πανελλήνιες 2026: Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ

Υπενθυμίζεται, ότι οι εξετάσεις αρχίζουν στις 8:30 και οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8:00.

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Χριστόδουλος Σκούντας

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Συνεχίζουν σήμερα, Πέμπτη (11/6), τις Πανελλήνιες Εξετάσεις οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ, με μαθήματα ειδικότητας.

Ειδικότερα, τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν σήμερα είναι: Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ και Ναυτικές Μηχανές.

Υπενθυμίζεται, ότι οι εξετάσεις αρχίζουν στις 8:30 και οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8:00.

Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

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