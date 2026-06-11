Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα που έπεσαν στα σημερινά θέματα ειδικότητας στα ΕΠΑΛ

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Σε μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα Πέμπτη (11/6) οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ στο πλαίσιο των Πανελλήνιων 2026, με το υπουργείο Παιδείας να ανακοινώνει λίγο μετά τις 10:00 τα θέματα που έπεσαν.

Συγκεκριμένα, η σημερινή ημέρα των εξετάσεων περιλάμβανε τα μαθήματα Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ και Ναυτικές Μηχανές για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ.

Τα θέματα που έπεσαν

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Δείτε τα θέματα που έπεσαν στο μάθημα των Ηλεκτρικών Μηχανών

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δείτε τα θέματα που έπεσαν στο μάθημα των Σύγχρονων Γεωργικών Επιχειρήσεων

ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ

Δείτε τα θέματα που έπεσαν στο μάθημα της Ναυσιπλοΐας

ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Δείτε τα θέματα που έπεσαν στο μάθημα των Ναυτικών Μηχανών