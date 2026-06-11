Πανελλήνιες 2026: Απαντήσεις και σχόλια των θεμάτων στα σημερινά μαθήματα ειδικότητας για τα ΕΠΑΛ

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Διαβάστε τις αναλυτικές απαντήσεις στα μαθήματα Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ και Ναυτικές Μηχανές για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, όπως τις επιμελήθηκαν οι φιλόλογοι του εκπαιδευτικού ομίλου Πουκαμισάς, ενώ μπορείτε να παρακολουθήσετε μια πλήρη και σε βάθος ανάλυση των θεμάτων, καθώς και τις απαντήσεις σε αυτά.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Οι προτεινόμενες απαντήσεις του ομίλου Πουκαμισάς για το μάθημα Ηλεκτρικές Μηχανές και ο σχολιασμός των θεμάτων από τον εκπαιδευτικό Δημήτρη Παπατσάκωνα:

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι προτεινόμενες απαντήσεις του ομίλου Πουκαμισάς για το μάθημα Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις και ο σχολιασμός των θεμάτων από τον εκπαιδευτικό Νίκο Περούλη:

ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ

Οι προτεινόμενες απαντήσεις του ομίλου Πουκαμισάς για το μάθημα Ναυσιπλοΐα ΙΙ και ο σχολιασμός των θεμάτων από τον εκπαιδευτικό Ηλία Βλαχουτσάκο:

ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Οι προτεινόμενες απαντήσεις του ομίλου Πουκαμισάς για το μάθημα Ναυτικές Μηχανές και ο σχολιασμός των θεμάτων από τον εκπαιδευτικό Νίκο Καραγκιαούρη: