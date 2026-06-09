Πανελλήνιες 2026:Απαντήσεις και σχόλια των θεμάτων σε Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο, ΑΟΔ, Στοιχεία Μηχανών

Διαβάστε τις αναλυτικές απαντήσεις στα μαθήματα Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο-Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία-Εφαρμογές, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ) και Στοιχεία Μηχανών για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, όπως τις επιμελήθηκαν οι φιλόλογοι του εκπαιδευτικού ομίλου Πουκαμισάς, ενώ μπορείτε να παρακολουθήσετε μια πλήρη και σε βάθος ανάλυση των θεμάτων, καθώς και τις απαντήσεις σε αυτά.

ΥΓΙΕΙΝΗ

Οι προτεινόμενες απαντήσεις του ομίλου Πουκαμισάς για το μάθημα της Υγιεινής και ο σχολιασμός των θεμάτων από την εκπαιδευτικό Ελένη Χαλικιά:

ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Οι προτεινόμενες απαντήσεις του ομίλου Πουκαμισάς για το μάθημα του Ναυτικού Δικαίου και ο σχολιασμός των θεμάτων από εκπαιδευτικό Ηλία Βλαχουτσάκο:

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΟΔ)

Οι προτεινόμενες απαντήσεις του ομίλου Πουκαμισάς για το μάθημα των ΑΟΔ και ο σχολιασμός των θεμάτων από τον εκπαιδευτικό Ηλία Γεροντόπουλο:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

Οι προτεινόμενες απαντήσεις του ομίλου Πουκαμισάς για το μάθημα των Στοιχείων Μηχανών και ο σχολιασμός των θεμάτων από τον εκπαιδευτικό Νίκο Καραγκιαούρη: