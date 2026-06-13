Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα και οι απαντήσεις των σημερινών μαθημάτων που εξετάστηκαν τα ΕΠΑΛ

Διαβάστε τις αναλυτικές απαντήσεις στα μαθήματα Τεχνολογία Υλικών, Οικοδομική, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης και Ψηφιακά Συστήματα για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, όπως τις επιμελήθηκαν οι φιλόλογοι του εκπαιδευτικού ομίλου Πουκαμισάς, ενώ μπορείτε να παρακολουθήσετε μια πλήρη και σε βάθος ανάλυση των θεμάτων, καθώς και τις απαντήσεις σε αυτά.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Δείτε τα θέματα, τις προτεινόμενες απαντήσεις του ομίλου Πουκαμισάς για το μάθημα Τεχνολογία Υλικών και τον σχολιασμό των θεμάτων από τον εκπαιδευτικό Βασίλη Σαϊσανά:

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

Δείτε τα θέματα, τις προτεινόμενες απαντήσεις του ομίλου Πουκαμισάς για το μάθημα Οικοδομική και τον σχολιασμό των θεμάτων από τον εκπαιδευτικό Νίκο Καραγκιαούρη:

ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ

Δείτε τα θέματα, τις προτεινόμενες απαντήσεις του ομίλου Πουκαμισάς για το μάθημα Μηχανές Εσωτερικής Καύσης και τον σχολιασμό των θεμάτων από τον εκπαιδευτικό Νίκο Καραγκιαούρη:

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Δείτε τα θέματα, τις προτεινόμενες απαντήσεις του ομίλου Πουκαμισάς για το μάθημα Ψηφιακά Συστήματα και τον σχολιασμό των θεμάτων από τον εκπαιδευτικό Νίκο Καραγκιαούρη: