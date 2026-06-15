Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα και οι απαντήσεις στα τελευταία μαθήματα για τα ΕΠΑΛ

Διαβάστε τις αναλυτικές απαντήσεις στα μαθήματα Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού, Κινητήρες Αεροσκαφών και Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, όπως τις επιμελήθηκαν οι φιλόλογοι του εκπαιδευτικού ομίλου Πουκαμισάς, ενώ μπορείτε να παρακολουθήσετε μια πλήρη και σε βάθος ανάλυση των θεμάτων, καθώς και τις απαντήσεις σε αυτά.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Δείτε τα θέματα, τις προτεινόμενες απαντήσεις του ομίλου Πουκαμισάς για το μάθημα Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού και τον σχολιασμό των θεμάτων από τον εκπαιδευτικό Αλέξανδρο Κουτουζή:

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Δείτε τα θέματα, τις προτεινόμενες απαντήσεις του ομίλου Πουκαμισάς για το μάθημα Κινητήρες Αεροσκαφών και τον σχολιασμό των θεμάτων από τον εκπαιδευτικό Νίκο Καραγκιαούρη:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

Δείτε τα θέματα, τις προτεινόμενες απαντήσεις του ομίλου Πουκαμισάς για το μάθημα Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων και τον σχολιασμό των θεμάτων από τον εκπαιδευτικό Δημήτρη Παπατσάκωνα: