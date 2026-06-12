Ελλάδα Λύκειο Σχολεία Μαθητές Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Τέλος στις εξετάσεις στα Λύκεια της χώρας - Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα

Την ερχόμενη Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026, είναι προγραμματισμένη η ολοκλήρωση των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων στα Γυμνάσια της επικράτειας.

Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
Χριστόδουλος Σκούντας avatar
Χριστόδουλος Σκούντας

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Το τέλος των προαγωγικών εξετάσεων στα Λύκεια της επικράτειας σηματοδοτεί η σημερινή ημέρα.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α' και Β' τάξη των Λυκείων ολοκληρώνονται σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 και καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων είναι η επόμενη Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2026.

Υπενθυμίζεται, ότι την ερχόμενη Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026, είναι προγραμματισμένη η ολοκλήρωση των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων στα Γυμνάσια της επικράτειας.

Την ίδια ημέρα, θα ολοκληρωθεί και η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Λύκειο Σχολεία Μαθητές Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader