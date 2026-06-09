Πανελλήνιες 2026: Συνέχεια με μαθήματα ειδικότητας για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ

Με τα μαθήματα ειδικότητας συνεχίζεται σήμερα, Τρίτη (9/6), η διαδικασία των Πανελληνίων Εξετάσεων για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), οι οποίοι διεκδικούν μία θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα, οι εξεταζόμενοι καλούνται να διαγωνιστούν στα μαθήματα Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο-Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία-Εφαρμογές, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ) και Στοιχεία Μηχανών, στο πλαίσιο του προγράμματος των μαθημάτων ειδικότητας.

Υπενθυμίζεται ότι η έναρξη της εξέτασης έχει οριστεί για τις 08:30 το πρωί, ενώ οι υποψήφιοι οφείλουν να βρίσκονται στις αίθουσες εξέτασης το αργότερο έως τις 08:00, προκειμένου να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι απαραίτητες διαδικασίες.

Η εξεταστική διαδικασία για τα μαθήματα ειδικότητας των ΕΠΑΛ θα συνεχιστεί έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026. Την ίδια ώρα, οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) ολοκλήρωσαν χθες, Δευτέρα (8/6), τον κύκλο των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, σηματοδοτώντας το τέλος της βασικής εξεταστικής περιόδου για τη συγκεκριμένη κατηγορία υποψηφίων.