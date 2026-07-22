Πανελλήνιες 2026: Την Πέμπτη μετά τις 11:00 ανακοινώνονται οι βάσεις

Αύριο Πέμπτη 23 Ιουλίου, μετά τις 11:00 το πρωί αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση όπως έκανε γνωστό σήμερα η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

Ειδικότερα, η υπουργός Παιδείας ανέφερε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ότι οι υποψήφιοι των Πανελλήνιων Εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο.

Όσον αφορά στα αποτελέσματα των ΣΑΕΚ, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τον προσωπικό κωδικό ασφάλειας (password) που είχαν χρησιμοποιήσει για την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Η κ. Ζαχαράκη σημείωσε ότι η ανακοίνωση των βάσεων γίνεται φέτος λίγες ημέρες νωρίτερα, ώστε οι επιτυχόντες και οι οικογένειές τους να έχουν περισσότερο χρόνο για τον προγραμματισμό της μετακίνησης και της εγκατάστασής τους.

Σχέδιο για 10.000 νέες κλίνες στις φοιτητικές εστίες

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο στεγαστικό πρόβλημα των φοιτητών, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα δημιουργίας και ανακαίνισης φοιτητικών εστιών μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Όπως ανέφερε, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη έργα στην Κρήτη, ενώ προχωρούν αντίστοιχα έργα στη Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία. Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, για πρώτη φορά, δημιουργείται φοιτητική εστία με 198 κλίνες σε ανακαινισμένο κτίριο.

Στόχος του υπουργείου είναι μέσα στα επόμενα χρόνια να αποδοθούν πάνω από 10.000 νέες κλίνες, αυξάνοντας σημαντικά τη δυνατότητα στέγασης των φοιτητών.

Παράλληλα, εξελίσσονται έργα ανακαίνισης υφιστάμενων εστιών, όπως στην Πατησίων, ενώ μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου προγραμματίζονται παρεμβάσεις άνω των 220 εκατ. ευρώ σε 17 πανεπιστημιακά κτίρια για ενεργειακή αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό.

Μέτρα για τη στέγαση εκπαιδευτικών

Η Σοφία Ζαχαράκη αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε νησιά και τουριστικές περιοχές, όπου το υψηλό κόστος στέγασης αποτελεί σημαντικό πρόβλημα.

Όπως είπε, προωθείται πρόγραμμα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, για την αξιοποίηση δημοτικών κτιρίων που θα ανακαινίζονται και θα διατίθενται σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές. Παράλληλα, εφαρμόζονται μέτρα όπως η διπλή επιστροφή ενοικίου σε ορισμένες περιπτώσεις και φορολογικά κίνητρα για ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν κατοικίες σε εκπαιδευτικούς.