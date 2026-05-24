Πανικός σε πτήση από Τενερίφη προς Μπέρμιγχαμ: Ο πιλότος έπαθε καρδιακή προσβολή

Η πτήση LS1266 ταξίδευε από την Τενερίφη προς το Μπέρμιγχαμ όταν οι 220 επιβάτες άρχισαν να παρατηρούν ανησυχητικά σημάδια: Είδαν τις αεροσυνοδούς να τρέχουν, με δάκρυα στα μάτια, στον διάδρομο του αεροσκάφους και τις άκουσαν να ρωτούν αν υπάρχει κάποιος γιατρός.

Επίσης, όπως γράφει η Mirror, οι επιβάτες ένιωσαν το αεροπλάνο να χάνει ξαφνικά ύψος καθώς κατευθυνόταν προς μια έκτακτη προσγείωση στο Πόρτο.



«Μας ξύπνησε το χάος», δήλωσε ένας μάρτυρας που βρισκόταν στην πτήση μαζί με τη σύζυγό του. «Τα φώτα άρχισαν να αναβοσβήνουν και οι αεροσυνοδοί, που ήταν εμφανώς ταραγμένοι, έψαχναν για γιατρό. Το δίχρονο παιδί μας άρχισε να κλαίει, όπως και πολλά άλλα παιδιά στο αεροσκάφος, επειδή το αεροπλάνο κατέβαινε πολύ γρήγορα για να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση».



Το αεροπλάνο προσγειώθηκε τελικά με ασφάλεια στο Πόρτο και οι διασώστες παρείχαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες στον πιλότο.



«Είχαμε εγκλωβιστεί στην Πορτογαλία για πάνω από 13 ώρες χωρίς κατάλυμα», είπε ένας άλλος επιβάτης. «Δεν μας άφηναν να βγούμε από το αεροπλάνο για πάνω από μία ώρα. Μετά μας άφησαν απλά να περιπλανιόμαστε. Δεν υπήρχε πουθενά να μείνουμε. Είπαν ότι τα καταλύματα ήταν πολύ ακριβά».

Στη συνέχεια, ένας πιλότος μεταφέρθηκε με άλλη πτήση της Jet2 από το Μάντσεστερ στο Πόρτο για να φέρει πίσω τους επιβάτες, στους οποίους ειπώθηκε ότι μπορούσαν να αλλάξουν δωρεάν την κράτησή τους σε πτήση της Jet2 με προορισμό οποιονδήποτε από τους 14 προορισμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο την επόμενη εβδομάδα.



Σύμφωνα με πληροφορίες, η Jet2 δήλωσε: «Η πτήση LS1266 από την Τενερίφη προς το Μπέρμιγχαμ εκτρέπεται προς το Πόρτο την Πέμπτη (21 Μαΐου), λόγω αδιαθεσίας ενός από τους πιλότους.



«Σε καμία περίπτωση δεν διακυβεύτηκε η ασφάλεια και οι επιβάτες συνέχισαν στη συνέχεια το ταξίδι τους. Θα θέλαμε να ζητήσουμε συγγνώμη από τους επιβάτες για αυτή την απρόβλεπτη καθυστέρηση».

