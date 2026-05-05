Παπαδοπούλου: Είχα δύο αποβολές, είχαμε αποφασίσει με τον σύζυγό μου να είμαστε αγαπημένοι συνοδοιπόροι

Για το ταξίδι της προς τη μητρότητα μετά από δύο αποτυχημένες προσπάθειες μίλησε η Ζωή Παπαδοπούλου στην εκπομπή «Super Κατερίνα», αλλά και για την σχέση με την κόρη της.

«Η σχέση που έχουμε με την κόρη μου, Βαλέρια είναι πάρα πολύ δυνατή και πολύ ζεστή και έντονη. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα να είσαι γονιός, και το πιο όμορφο. Είναι αυτές οι στιγμές ευτυχίας που νιώθω ότι είναι τόσο μεγάλη, δε μπορείς να την περιγράψεις αυτή την ευτυχία» εξομολογήθηκε.

«Είχα δυο αποβολές. Και οι δυο εγκυμοσύνες είχαν έρθει φυσικά. Στη δεύτερη αποβολή, επειδή είχα ακούσει και καρδιά, εκεί είχα πει ότι δε θέλω να το ξαναδούμε. Αποφασίσαμε με τον σύζυγό μου να είμαστε δυο αγαπημένοι συνοδοιπόροι, να ταξιδεύουμε, αφού δεν ήρθε το παιδί. Μετά από τρεις εβδομάδες έμεινα έγκυος…» θυμάται η τραγουδίστρια.

Και συμπληρώνει: «’Οταν πήραμε την απόφαση να μην προχωρήσουμε, έφυγε από πάνω μου το άγχος και το βάρος και συνέβη. Θέλω να πω σε όλες τις οικογένειες, τις γυναίκες, τα ζευγάρια, ότι αν έρθει ένα παιδί, είναι πολύ μεγάλο δώρο, δε το συζητώ. Αν δεν έρθει όμως, η σχέση του ζευγαριού είναι πολύ μεγάλο πράγμα, χρειάζεται να δώσεις βάση εκεί».

Τέλος δεν δίστασε να παραδεχθεί: «Μέχρι να γεννηθεί η κόρη μου είχα άγχος. Ειδικά τους πρώτους μήνες, είχα φόβο μήπως συμβεί το ίδιο που είχε συμβεί στις προηγούμενες εγκυμοσύνες».