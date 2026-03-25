Παπαγεωργίου για Μιχαλάκη: Δεν περίμενα να δεθώ τόσο με έναν άνθρωπο που συνάντησα ένα καλοκαίρι στη Σύρο

Για το περιοδικό OK! φωτογραφήθηκε ο Γιώργος Παπαγεωργίου και παραχώρησε συνέντευξη στην οποία αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην σύζυγό του, Δανάη Μιχαλάκη.

«Δεν ξέρω αν πιστεύω στον κεραυνοβόλο έρωτα. Καμιά φορά κρύβει δικές μας προβολές. Πιστεύω όμως στις αναπάντεχες συναντήσεις. Με τη Δανάη ήταν αναπάντεχη η συνάντησή μας. Δεν το περίμενα ότι θα δεθώ τόσο πολύ με έναν άνθρωπο που συνάντησα ένα καλοκαίρι στη Σύρο. Αλλά αυτό ήρθε σταδιακά σε βάθος χρόνου» εξήγησε.

Πώς κατάλαβε ότι ήταν η ιδανική γυναίκα για εκείνον; «Είχε μια καλοσύνη, αθωότητα και γλύκα συγκριτικά με μένα, που από τότε ήμουν λίγο σε ένταση και αναστάτωση. Έπιασα τον εαυτό μου να μαλακώνω και ταυτόχρονα να ερωτεύομαι αυτή τη δύναμή της. Αυτοί ήταν οι βασικοί λόγοι. Η ομορφιά είναι κάτι υπέροχο, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο μπορεί να σε κάνει να μείνεις με έναν άνθρωπο» παραδέχεται ο ηθοποιός.

Ο Γιώργος Παπαγεωργίου ανέφερε, ότι μεγαλώνοντας του βγήκε το πατρικό ένστικτο. «Χωρίς όμως να έχω στο μυαλό μου κάποια προσδοκία. Όταν πια ήρθε η πατρότητα, ένιωθα αρκετά ώριμος και έτοιμος. Ήρθε στη σωστή ηλικία. Νομίζω ότι αν ερχόταν πιο νωρίς, δεν θα ένιωθα το ίδιο» εξομολογήθηκε.