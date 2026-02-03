Παπανώτας - Βουλγαράκη: Οι σπόντες της Τσιμτσιλή στους συναδέλφους, η ειρωνεία του Λιάγκα και τα block

Την δική της απάντηση έδωσε η Σταματίνα Τσιμτσιλή σε όσους σχολίασαν χθες, Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, την τοποθέτηση του Δημήτρη Παπανώτα σχετικά με την απόφαση της Ελένης Βουλγαράκη να φύγει για την Πορτογαλία για να ζήσει μαζί με τον αγαπημένο της Φώτη Ιωαννίδη.

Μέσα από την εκπομπή Happy Day είπε χαρακτηριστικά: «Επειδή αυτά είναι ευαίσθητα θεματάκια και στεναχωρήσαμε ένα κορίτσι που δεν έφταιγε σε κάτι, ας μην το συνεχίζουμε κι ας μην δίνουμε τροφή σε άλλους που γεμίζουν την εκπομπή τους με περιεχόμενο άλλου τύπου. Ξέρεις, καμιά φορά οι άνθρωποι καταδεικνύουν ένα γεγονός και στην ουσία το τροφοδοτούν περισσότερο από εκείνους που το ξεκίνησαν.

Όσοι ασχολούνται με κάποια ζητήματα που άπτονται της εκπομπής, καλό είναι να παρουσιάζουν μια συνολική εικόνα. Εσύ είπες αυτά που είπες και ο καθένας λογοδοτεί για τα λεγόμενά του. Εγώ κατηγορήθηκα γιατί δεν σε σταμάτησα όπως θα έπρεπε, παρόλο που είχα ξεκάθαρα αντίθετη άποψη και την εξέφρασα. Θα παρακαλούσα τους συναδέλφους όταν παίζουν ένα θέμα να παίζουν τα βίντεο σωστά και να μην μοντάρουν.

Δεν είχαμε σκοπό να πούμε τίποτα, γιατί εχθές γεμίσαμε πολύ περιεχόμενο σε πολλές εκπομπές. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα σε αυτή την εκπομπή; Όταν λες κάτι σε αυτή την εκπομπή που συμφωνούν, λένε μπράβο στον Παπανώτα που είναι ο μόνος που τολμάει να μιλήσει. Όταν λες κάτι με το οποίο αντιδρούν, λένε ότι δεν τον σταμάτησε η Τσιμτσιλή. Επί τούτου κάποιες εκπομπές δεν έβαλαν το απόσπασμα που διαφωνούσαμε ξεκάθαρα. 'Εχουν περάσει πολλά από το μυαλό αλλά δεν θέλω να τα πω στους τηλεθεατές γιατί δεν τους αφορά. Την εκτιμώ την Ελένη Βουλγαράκη, την έχω στην καρδιά μου κι αν την στενοχωρήσαμε εγώ προσωπικά σαν Σταματίνα της ζητώ συγγνώμη».

Συνέχεια σε όλο αυτό έδωσε και ο Γιώργος Λιάγκας ο οποίος απάντησε με μια δόση ειρωνείας στην ομάδα του Happy Day λέγοντας: «Το πρόβλημα λοιπόν το δικό σας είναι, ότι αντί να καταλάβετε ότι κάνατε λάθος –είναι ανθρώπινο– θεωρείτε ότι είμαστε εναντίον σας όλοι, επειδή έχετε μία επιτυχημένη εκπομπή. Δείτε το αυτό πραγματικά. Αν μετά από όλο αυτό θεωρείτε ως συμπέρασμα ότι βάλλεστε επειδή η εκπομπή σας είναι επιτυχημένη και σας ζηλεύουμε εμείς οι μικροί που θα επιθυμούσαμε να κάνουμε τη δική σας καριέρα, ok, να μας ευλογήσει ο Θεός να την κάνουμε.

Για το μήνυμα που εξέπεμψε η εκπομπή δεν ζητάτε συγγνώμη απ’ ό,τι κατάλαβα. Φταίει ο ΑΝΤ1 και το Open που σας κάναν κριτική; Καταλάβατε τι γίνεται; Το πρόβλημα δεν είναι το λάθος, είναι η αντιμετώπιση του λάθους. Άκουσα συγγνώμη για το ότι θίχτηκε μία κοπέλα. Δεν άκουσα συγγνώμη από την εκπομπή για τα λεγόμενα του Παπανώτα».

Και ο Πάνος Κατσαρίδης συμπλήρωσε: «Και ασχολιόταν εχθές να μας κάνει μπλοκ στο Instagram όλη την εκπομπή το πρωί ο Παπανώτας. Αυτό σκέφτηκε να κάνει».