Η Βουλγαράκη απαντά στον Παπανώτα: «Μισογυνιστικές απόψεις» - «Μύλος» οι ψυχαγωγικές εκπομπές

Την απόφαση της Ελένης Βουλγαράκη να παραιτηθεί από την ομάδα της πρωινής εκπομπής «Τα Κουνάβια» στον Music 89,2, προκειμένου να περνάει περισσότερο χρόνο με τον σύντροφό της Φώτη Ιωαννίδη, που αγωνίζεται στην ομάδα Σπόρτινγκ της Λισαβόνα, σχολίασε πριν λίγες μέρες ο Δημήτρης Παπανώτας μέσα από την εκπομπή Happy Day λέγοντας:

«Ειλικρινά, θέλω να σας πω κάτι με όλο τον σεβασμό. Είμαι εγώ τώρα αθλητής, έχω μια καριέρα η οποία ξέρουμε ότι θα διαρκέσει λίγα χρόνια και αλλάζω χώρα. Έχω λοιπόν, να αλλάξω χώρα, να δω μήπως κάπου αλλού είναι καλύτερα και σέρνω από πίσω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει την καριέρα του, την παρατάει και σου φορτώνει όλο αυτό, ενώ έχεις εσύ τα δικά σου. Πάρε μια οικιακή βοηθό εκεί, να σε βοηθάει, τσιλιμπούρδισε και δεξιά αριστερά… έχει και κούκλες η Πορτογαλία».

Η απάντηση της Ελένης Βουλγαράκη δεν άργησε να έρθει που ενοχλημένη με μια ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram δήλώσε:

«Πριν από λίγο διάβασα μια ανάρτηση του κυρίου Παπανώτα που με ονοματίζει και δίνει συνέχεια στις τραγικές απόψεις που εξέφρασε πριν από λίγες ημέρες δημόσια.

Ντροπιαστικό είναι να εκφράζεις δημόσια μισογυνιστικές απόψεις για κάτι που δεν σε αφορά και κανείς δεν σου ζήτησε. Και αντί για μια απλή συγγνώμη, να ψάχνεις λέξεις για να «δικαιολογηθείς».

Κύριε Παπανώτα, ποιος ορίζει τι είναι «σύγχρονο» για μια γυναίκα; Γιατί εγώ θα συνεχίσω να δουλεύω – και πιο σκληρά απ’ όσο μέχρι σήμερα. Όμως ακόμη κι αν μια γυναίκα επέλεξε αλλιώς, πρέπει να αισθανθεί άσχημα; Να απολογηθεί;

Πάρε μια οικιακή βοηθό να σε βοηθάει, τσιλιμπούρδισε και δεξιά-αριστερά

Οι κανονικές σχέσεις βασίζονται στην αγάπη, τη στήριξη και την κατανόηση. Αν αυτό για εσάς λέγεται «φορτώνω τα προβλήματά μου», είναι πραγματικά λυπηρό. «Πάρε μια οικιακή βοηθό να σε βοηθάει, τσιλιμπούρδισε και δεξιά-αριστερά» είπατε! Αυτό είναι η γυναίκα που αγκαλιάζει ένας άνδρας; Μια γυναίκα για να περνάει την ώρα του και να του κάνει τις δουλειές; Πίσω από ποιες λέξεις θα το κρύψετε αυτό που είπατε για να δικαιολογηθείτε; Αναρωτιέμαι…

Ευχαριστώ λοιπόν και την Σίσσυ και τον Νίκο και όλους όσοι είπαν το αυτονόητο… Και για να τελειώνουμε, το πραγματικά σύγχρονο – και παντελονάτο – είναι να λες «συγγνώμη» όταν έχεις προσβάλει έναν άνθρωπο, μια σχέση, πολλές γυναίκες και ανθρώπους γενικότερα. ΜΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟ».

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος τοποθετήθηκε για το θέμα λέγοντας μέσα από την εκπομπή Buongiorno:

«Το συγκεκριμένο που είδαμε είναι – δε ξέρω πως να το πω – κάτι παλιακό, παρωχημένο, κάτι που πρέπει να μείνει στο σκοτάδι του παρελθόντος. Αυτό που είδα. Δε ξέρω αν άνοιξε περισσότερο. Υπάρχει μια μόδα, να λέμε χοντράδες και να λέμε ότι αυτή είναι η άποψή μας. Δεν είναι η κολυμβήθρα του Σιλωάμ η άποψή σου. Παραμένει χοντράδα.

Και η Σταματίνα έχει ευθύνη οργανογραμικά. Οι γυναίκες που άκουγαν αυτά, η Τίνα και η Σταματίνα... Όταν ακούμε μια χοντράδα, ο επικεφαλής φέρει την ευθύνη της εκπομπής. Δε λέω για την άποψη του Δημήτρη, λέω για τη χοντράδα. Πρέπει εκείνη την ώρα να τον μαζέψει».

Ο Γιώργος Λιάγκας αφιέρωσε μεγάλο μέρος της εκπομπής του για να σχολιάσει το θέμα και μεταξύ άλλων είπε: Δικαίωμα και του Παπανώτα να λέει πράγματα που έχει ξαναπεί. Ο Παπανώτας είναι σταθερός ως προς τις απόψεις του, ακόμα κι αν προσπάθησε με τη δεύτερη ανάρτησή του να αμβλύνει τις εντυπώσεις από την αρχική ανάρτηση. Εμένα παιδιά αυτό που με τρομάζει και μου κάνει εντύπωση είναι η υποκρισία των γύρω. Είτε είναι στην ίδια εκπομπή, είτε σε άλλες εκπομπές. Είναι υποκρισία.

Σκέφτεστε ρε ότι αυτοί είναι δύο άνθρωποι; Πώς κρίνετε δύο ανθρώπους, λέτε «α, αυτή είναι μεγάλη διαφορά ηλικίας». Και ποιοι είστε εσείς που θα το κρίνετε; Λένε «πρέπει να τον παντρευτεί». Και ποιοι είστε εσείς που θα πείτε αν πρέπει να τον παντρευτεί; «Πρέπει να κάνουν παιδί». Και ποιοι είστε εσείς που θα πείτε ποιοι θα κάνουν παιδί και πότε θα κάνουν;

Όμως πέραν του Παπανώτα και όλου αυτού που έγινε, είναι δύο άνθρωποι που καλούνται όλα αυτά που εκπέμπονται, τα τοξικά, στο σαλόνι του σπιτιού, στο κρεβάτι που ‘ναι αγκαλιά, στο γήπεδο που πάνε να προπονηθούν, να τα διαχειριστούν. Και εμείς δεν είμαστε εκεί...».

Η Κατερίνα Καινούργιου δεν έμεινε αμέτοχη σε όλη αυτή την κόντρα και είπε μέσα από την εκπομπή της:

«Δεν έπρεπε να το πει αυτό ο Δημήτρης, να είμαστε ειλικρινείς, επειδή είναι ο σταθμός μας δεν σημαίνει ότι σήμερα θα τα λέμε όλα τέλεια, να είμαστε αντικειμενικοί. Και δεν είναι και τέτοιος άνθρωπος ο Δημήτρης, τουλάχιστον αυτά τα χρόνια που τον ξέρω εγώ. Ο Δημήτρης δεν είναι σεξιστής. Δεν ξέρω γιατί έπεσε σε αυτό το τεράστιο λάθος. Ήταν πολύ άσχημο αυτό που ακούστηκε στον αέρα.

Όλα αυτά τα χρόνια έχει συνεργαστεί με γυναίκες… Έχει δείξει να αγαπάει τις γυναίκες. Δεν μπορείς να λες, «ας πάρει μια οικιακή βοηθό». Δηλαδή έτσι όπως το είπε ρε παιδιά, εμένα μου χτύπησε πάρα πολύ άσχημα.

Ξαναλέω, είναι στο κανάλι μας, τον αγαπάμε τον Δημήτρη, εγώ σας έχω ξαναπεί πόσο καλό παιδί είναι, αλλά αυτό ήταν μεγάλο του ατόπημα. Για μένα θα μπορούσε να έχει βγει την επόμενη μέρα και εφόσον είδε ότι στεναχωρήθηκε και η κοπέλα, να ζητήσει συγγνώμη και να λήξει».