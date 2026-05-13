Παπάζογλου για Κωνσταντίνα: Ήθελε χωρίς δισκογραφία να μπει σε αφίσα με Μαρινέλλα, Μοσχολιού, Βίσση

Για την εμπειρία του από τις συνεργασίες με την Κωνσταντίνα μίλησε ο Δημήτρης Παπάζογλου και τόνισε ότι η συμπεριφορά της ήταν αλαζονική και περίεργη.

«Για την Κωνσταντίνα με ρωτήσανε και απάντησα. Παλιά είχαμε διάφορα. Η Κωνσταντίνα ήταν ένα κορίτσι που όλο απαιτούσε. Κι όμως, αν την ξέρεις στη δουλειά μέσα, ξέρεις πώς είναι. Ήταν σε ένα σχήμα που είχε γίνει Μαρινέλλα-Μοσχολιού-Βίσση, τότε που η Βίσση είχε κάνει το «Δώδεκα» και εκείνη χωρίς να έχει δισκογραφία, ήθελε να μπει στην αφίσα με αυτές τις τρείς γυναίκες.

Είναι δυνατόν; Για να μπεις σε ένα σχήμα με τέτοια ονόματα, πρέπει να είσαι κάτι ανάλογο. Ήμασταν σε ένα άλλο σχήμα με Καλογιάννη-Ζόρμπαλά, και είχε λυσσάξει να φύγει η Ζορμπαλά δίπλα από τον Καλογιάννη για να μπει εκείνη. Έκανε τέτοια. Αυτό δεν είναι αυτοπεποίθηση, είναι αλαζονεία» είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή Happy Day.

«Σιγά μην με πάρει η Κωνσταντίνα τηλέφωνο» είπε κλείνοντας ο γνωστός χορευτής στο ενδεχόμενο να μιλήσουν.