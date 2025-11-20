Παράδειγμα εξαγωγικής επιτυχίας η Ευβοϊκή Ζύμη στο πρόγραμμα COSMOTE “Grow Your Business”

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της Ευβοϊκής Ζύμης στο πρόγραμμα “Grow Your Business” της COSMOTE, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 7 Νοεμβρίου στην αίθουσα Μητροπούλου του Μεγάρου Αττικής Αθηνών.

Την εταιρεία εκπροσώπησε ο Οικονομικός Διευθυντής, κ. Νίκος Κωνσταντάκης, ο οποίος παρουσίασε το success story των εξαγωγών της Ευβοϊκής Ζύμης και τις στρατηγικές που έχουν συμβάλλει στην εδραίωση του brand στις διεθνείς αγορές, εμπνέοντας ταυτόχρονα επιχειρήσεις που θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα προς την εξωστρέφεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ευβοϊκή Ζύμη ΑΒΕΕ παρουσιάστηκε ως case study της εκδήλωσης, αποτελώντας χαρακτηριστικό παράδειγμα επιτυχημένης εξαγωγικής δραστηριότητας και υγιούς επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης ανέλαβε η Εύα Επιτροπάκη, ενώ το κοινό παρακολούθησε ουσιαστικές παρεμβάσεις από στελέχη οργανισμών και φορέων που στηρίζουν ενεργά τις ελληνικές εξαγωγές, όπως το Exports Gate της Eurobank, το Enterprise Greece και η COSMOTE IoT.

Μετά το πέρας της παρουσίασης, το κοινό προσέγγισε την εταιρεία με ιδιαίτερη θέρμη και έντονο ενδιαφέρον. Η ανταπόκριση αυτή επιβεβαιώνει τη δυναμική της Ευβοϊκής Ζύμης και την επιτυχία που σημειώνει σταθερά, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων.

Η εταιρεία παραμένει προσανατολισμένη στην καινοτομία, την ποιότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, συνεχίζοντας να επενδύει σε δράσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφειά της.