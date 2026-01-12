Παραδόθηκε το νέο Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Γλυφάδας

Παραδόθηκε επίσημα στους πολίτες το νέο Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Γλυφάδας, ένα σύγχρονο έργο που έρχεται να ενισχύσει δυναμικά την πολιτιστική και εκπαιδευτική ζωή της πόλης. Το νέο κτίριο, στη συμβολή των οδών Μπακογιάννη και Παναγούλη, φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για δημιουργία, μάθηση και καλλιτεχνική έκφραση.

Το Κέντρο Πολιτισμού περιλαμβάνει αμφιθέατρο 230 θέσεων, εντυπωσιακά «αιωρούμενο» πάνω από τον δρόμο και ορατό στον αστικό ιστό, αίθουσες εκθέσεων για καλλιτέχνες, χώρους διδασκαλίας μουσικών οργάνων για το ωδείο της πόλης, καθώς και –στο προσεχές διάστημα– σύγχρονο μουσικό στούντιο ηχογραφήσεων. Παράλληλα, θα φιλοξενεί σεμινάρια, ημερίδες και εκπαιδευτικές δράσεις για όλες τις ηλικίες.

Το έργο ανεγέρθηκε σε δημοτικό οικόπεδο που παρέμενε αναξιοποίητο από τη δεκαετία του 1960, αποκτώντας πλέον έναν σύγχρονο ρόλο στην καρδιά της πόλης.