Παράθυρο ευκαιρίας για τον Λίβανο στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ

Σημαντική διπλωματική ευκαιρία φαίνεται να διαμορφώνεται για τον Λίβανο, καθώς η Βηρυτός επιχειρεί να διαχωρίσει τη δική της διαπραγματευτική πορεία από τις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα και την ευρύτερη περιφερειακή ασφάλεια.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν αναμένεται να αξιοποιήσει τις επαφές του με την αμερικανική πλευρά προκειμένου να ζητήσει ουσιαστική οικονομική στήριξη για την ανοικοδόμηση της χώρας, η οποία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρή οικονομική και ανθρωπιστική κρίση μετά τις συγκρούσεις με το Ισραήλ.



Παράλληλα, ο Αούν αναμένεται να επιδιώξει τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από περιοχές του νότιου Λιβάνου, παρουσιάζοντας την εξέλιξη αυτή ως βασική προϋπόθεση για τη σταθεροποίηση της κατάστασης και την εφαρμογή μιας πιο μόνιμης συμφωνίας ασφαλείας.



Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να ασκεί πιέσεις στον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ώστε να προχωρήσει σε περισσότερες κινήσεις αποκλιμάκωσης και να επιδείξει μεγαλύτερη ευελιξία στις διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο. Ωστόσο, διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι οι πιθανότητες για μια σημαντική πολιτική πρόοδο παραμένουν περιορισμένες τουλάχιστον μέχρι τη διεξαγωγή των επόμενων ισραηλινών εκλογών, καθώς οι εσωτερικές πολιτικές ισορροπίες στο Ισραήλ δυσκολεύουν τη λήψη αποφάσεων που θα μπορούσαν να θεωρηθούν παραχωρήσεις.



Παρά τις δυσκολίες, οι επόμενες εβδομάδες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει να αξιοποιήσει τη συγκυρία για να ενισχύσει τη σταθερότητα στον Λίβανο και να αποσυνδέσει την πορεία της χώρας από τις ευρύτερες διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό διπλωματικό κανάλι για την ασφάλεια και την ανοικοδόμηση της περιοχής.