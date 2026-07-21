Τραμπ προς Χούθι: «Αν προχωρήσουν στον ναυτικό αποκλεισμό, οι ΗΠΑ θα απαντήσουν»

Απάντηση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δόθηκε σήμερα, Τρίτη 21 Ιουλίου, προς τις εξαγγελίες των ανταρτών της Υεμένης, Χούθι, πως πρόκειται να προχωρήσουν στον ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας,.

Η δήλωση του αμερικανού προέδρου έγινε κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν στον Λευκό Οίκο, εν μέσω της ευρύτερης σύγκρουσης ΗΠΑ - Ιράν στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως η Ουάσιγκτον θα απαντήσει στην περίπτωση που οι Χούθι επιχειρήσουν να μπλοκάρουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.



«Μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Θα μπορούσε, αλλά θα το φροντίσουμε. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα το φροντίσουμε. Ξέρετε, το κάναμε αυτό με τους Χούθι στο παρελθόν και δεν είχαμε ακούσει να μιλούν για αυτούς εδώ και κάποιο διάστημα», δήλωσε, ενώ σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν πρόσθεσε πως η ιρανική ηγεσία θέλει απεγνωσμένα μια συμφωνία.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ