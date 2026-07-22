Αποκαλύψεις από Ιρανό ΥΠΕΞ: «Δεν έχω δει ακόμα τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ» - «Υπάρχουν κενά ασφαλείας»

Τις συγκλονιστικές στιγμές της δολοφονίας του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στο πλαίσιο της αμερικανοϊσραηλινής αεροπορικής επιδρομής στην Τεχεράνη στις 28 Φεβρουαρίου, όπως τις έζησε ο ίδιος, περιέγραψε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτσί, σε μια διαφορετική συνέντευξη που παραχώρησε σε πιο προσωπικό τόνο.

Μιλώντας στον Ιρανό δημοσιογράφο Τζαβάντ Μογκουί, ο Αραγτσί επιβεβαίωσε ότι Ισραήλ και ΗΠΑ διέθεταν ακριβείς πληροφορίες για την τοποθεσία του Χαμενεΐ και άλλων αξιωματούχων, γεγονός που τους επέτρεψε να στοχεύσουν την ανώτατη ηγεσία του Ιράν, στην επιχείρηση που σηματοδότησε την έναρξη της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Όπως τόνισε ο Ιρανός ΥΠΕΞ, δεν έχει συναντηθεί ακόμη με τον νέο ηγέτη της χώρας, Μοτζάμπα Χαμενεΐ. Ωστόσο, δήλωσε ότι ο διορισμός του έστειλε «ένα πολύ σημαντικό μήνυμα στον κόσμο ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στις πολιτικές και τα ιδανικά του καθεστώτος».

Μιλώντας στον Μογκουί πριν από την επανέναρξη του πολέμου εδώ και περίπου 10 ημέρες, ο Αραγτσί επισήμανε ότι πάντα αμφέβαλλε για το αν οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ θα απέδιδαν. Ανέφερε όμως πως ήταν απαραίτητες ακόμα και αν υπάρχει μόλις 10% πιθανότητα επιτυχίας – εκτός των άλλων για να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχει περιθώριο αμφιβολίας πως το Ιράν επιδίωξε τη διπλωματία. «Κανείς δεν θα μπορούσε να μας πει ότι ήταν δικό μας λάθος», είπε.

«Το Ισραήλ γνωρίζει για τις συναντήσεις της ιρανικής ηγεσίας»

Στη συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο την Κυριακή 19 Ιουλίου και αποσπάσματά της μεταφέρει ο Guardian, ο Αμπάς Αραγτσί επιβεβαίωσε ότι το Ιράν είχε προσφέρει στις ΗΠΑ μια συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα στον τελευταίο γύρο συνομιλιών στη Γενεύη, αλλά ανέφερε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσαϊντί, τον ενημέρωσε την επόμενη ημέρα ότι το κλίμα στην Ουάσιγκτον είχε γίνει ξαφνικά πιο πολεμοχαρές.

Οι κοινές επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ ξεκίνησαν λίγο μετά τις 9 π.μ. την επόμενη ημέρα, όταν ανώτεροι αξιωματούχοι είχαν συγκεντρωθεί για συναντήσεις στο Υπουργείο Πληροφοριών, στο Στρατηγικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής και στο Συμβούλιο Άμυνας.

«Αυτό που έχει σημασία, κατά τη γνώμη μου, είναι το γεγονός ότι το Ισραήλ είχε πληροφορίες για αυτές τις συναντήσεις», δήλωσε ο Αραγτσί, προσθέτοντας: «Αυτό μπορεί να υποδεικνύει ένα κενό ασφαλείας που πιθανότατα εξακολουθεί να υπάρχει. Αυτό πρέπει να διορθωθεί».

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Πώς έζησε τη δολοφονία Χαμενεΐ - «Τα πάντα κατέρρευσαν πάνω μας»

Περιγράφοντας την ημέρα της δολοφονικής επιχείρησης εναντίον του Αγιατολάχ Χαμενεΐ, ο Ιρανός ΥΠΕΞ ανέφερε ότι ενημέρωνε τον αναπληρωτή διευθυντή του γραφείου του ανώτατου ηγέτη, Αλί Ασγάρ Χιτζαζί, όταν το κτίριο συγκλονίστηκε από τρεις εκρήξεις μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα -κάθε μία πιο κοντά από την προηγούμενη. «Η τρίτη έκρηξη έγινε σχεδόν δίπλα στο κτίριό μας. Το τμήμα όπου βρισκόταν το γραφείο του κ. Χιτζαζί δέχτηκε απευθείας πλήγμα και η αριστερή πλευρά του κτιρίου καταστράφηκε ολοσχερώς», είπε ο Αραγτσί.

Ο γραμματέας του Χιτζαζί σκοτώθηκε ακαριαία, αλλά ο Ιρανός ΥΠΕΞ και ο Χιτζαζί γλίτωσαν από την πλήρη ισχύ της έκρηξης.

«Βρισκόμασταν στην άλλη πλευρά του κτιρίου και μετά την έκρηξη, η οροφή, οι τοίχοι και τα πάντα κατέρρευσαν πάνω μας. Έπιασα το χέρι του κ. Χιτζαζί και διασχίσαμε τα δοκάρια, τις σανίδες και τα κομμάτια ξύλου, ακούγοντας τις κραυγές για βοήθεια. Νερό έτρεχε από την οροφή. Τα πάντα είχαν καταστραφεί. Τελικά βγήκαμε έξω και είδα διάφορα τμήματα του συγκροτήματος να έχουν στοχοποιηθεί», περιέγραψε ο Αραγτσί.

«Για τρεις ημέρες δεν ξέραμε ποιος είναι ζωντανός»

Ο ίδιος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Υπουργείο Εξωτερικών από έναν περαστικό, καθώς το υπηρεσιακό του αυτοκίνητο είχε χτυπηθεί.

«Για τρεις ημέρες είμασταν αποκομμένοι από τα πάντα, προσπαθώντας να μάθουμε ποιος ήταν ζωντανός και ποιος είχε μαρτυρήσει», είπε. «Ο εχθρός πίστευε ότι θα μπορούσε να μας παραλύσει στοχεύοντας την ηγεσία, αλλά απέτυχε».

Ο Αραγτσί δήλωσε ότι το Ιράν ήταν προετοιμασμένο για μια τέτοια επίθεση και είχε ήδη καταρτίσει σχέδια για το κλείσιμο των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ εάν στοχοποιούταν ο ανώτατος ηγέτης. Κωδική ονομασία για ένα τέτοιο σενάριο ήταν το «Code 110» (Κωδικός 110), μια αναφορά στο άρθρο του συντάγματος του Ιράν που ορίζει τις εξουσίες του ανώτατου ηγέτη.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ αποφάσισαν να επιτεθούν επειδή πίστευαν ότι η κυβέρνηση του Ιράν είχε εξασθενήσει στο εξωτερικό λόγω των πληγμάτων στους συμμάχους της στη Συρία και τον Λίβανο, και στο εσωτερικό λόγω των οικονομικών διαμαρτυριών -η ταχύτητα και η κλίμακα των οποίων, όπως παραδέχτηκε, τον είχε εκπλήξει.

«Οι πύραυλοί μας δεν φτάνουν στην Αμερική, οπότε χτυπάμε τις γειτονικές βάσεις»

Ο Αραγτσί δήλωσε ότι οι κυβερνήσεις των χωρών του Κόλπου είχαν συμβουλεύσει τον Ντόναλντ Τραμπ κατά του πολέμου, λέγοντας ότι μια επίθεση στο Ιράν δεν θα ήταν τόσο εύκολη όσο η αμερικανική επιδρομή στη Βενεζουέλα για την αρπαγή του τότε προέδρου, Νικολάς Μαδούρο. «Το Ιράν είναι διαφορετικό. Η βάση του είναι ένας πολιτισμός αιώνων, σε συνδυασμό με τη σιιτική σκέψη και τις πεποιθήσεις περί μαρτυρίου. Όταν αυτά συνδυάζονται, δημιουργούν κάτι που δεν μπορεί να νικηθεί εύκολα», δήλωσε.

Όπως σημείωσε, το Ιράν είχε προειδοποιήσει τις γειτονικές κυβερνήσεις ότι οποιαδήποτε επίθεση θα έπαιρνε απάντηση με αντίποινα εναντίον στόχων στην περιοχή.

«Αν το Ισραήλ χτυπήσει τις πυρηνικές μας εγκαταστάσεις, θα χτυπήσουμε τις δικές τους. Οι πύραυλοί μας δεν φτάνουν στην Αμερική, οπότε θα χτυπήσουμε τις βάσεις τους, οι οποίες δυστυχώς βρίσκονται στις χώρες σας. Αν χτυπήσουν τις πετρελαϊκές μας εγκαταστάσεις, θα διασφαλίσουμε ότι κανείς στην περιοχή δεν θα μπορεί να πουλήσει πετρέλαιο», είπε.

Η Τουρκία ματαίωσε σχέδιο για κουρδική εξέγερση εναντίον του Ιράν

Ανέφερε επίσης ότι οι προειδοποιήσεις προς την τουρκική κυβέρνηση ώθησαν την Άγκυρα να ματαιώσει το σχέδιο του Τραμπ για την ενθάρρυνση μιας κουρδικής εξέγερσης από το Ιράκ προς το Ιράν. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, «μίλησε με τους Αμερικανούς και υιοθέτησε μια πολύ σταθερή θέση ως προς αυτό. Μια σειρά προσπαθειών ματαίωσε αυτή τη συνωμοσία», δήλωσε ο Αραγτσί.

Πρόσθεσε ότι το Ιράν εργάζεται για την επιδείνωση των διαιρέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ. «Υπάρχουν μερικές φορές συγκρούσεις στόχων και θέσεων τις οποίες μπορούμε να εκμεταλλευτούμε», είπε, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Ο Αραγτσί ανέφερε ότι μετά τη 12ήμερη εκστρατεία βομβαρδισμών του Ισραήλ εναντίον της χώρας του το 2025, το Ιράν βελτίωσε τις πυραυλικές του δυνατότητες, μειώνοντας τον χρόνο που απαιτείται για την επαναενεργοποίηση μιας βάσης μετά από επίθεση από 10 με 15 ώρες σε 35 με 40 λεπτά.

Ερωτηθείς για την επιλογή μεταξύ διπλωματίας ή πολέμου, ο Αραγτσί δήλωσε: «Δεν πολεμάμε εκτός εάν το κόστος του να μην πολεμήσουμε είναι υψηλότερο από το κόστος του να πολεμήσουμε».