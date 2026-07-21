Axios: Το Ιράν προτείνει 10ήμερη εκεχειρία στις ΗΠΑ την ώρα που ο Τραμπ «βλέπει» γενικευμένο πόλεμο

Σε μια ύστατη προσπάθεια να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, περιφερειακοί Ιρανοί μεσολαβητές προωθούν πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το σχέδιο, χωρίς ωστόσο να αποσύρει από το τραπέζι το ενδεχόμενο συντονισμένης στρατιωτικής επιχείρησης με το Ισραήλ.

Το αμερικανικό μέσο επισημαίνει μάλιστα ότι τόσο στην Ουάσινγκτον όσο και στο Τελ Αβίβ επικρατεί η εκτίμηση πως οι εξελίξεις των επόμενων ημερών θα κρίνουν εάν η κρίση θα οδηγηθεί σε προσωρινή αποκλιμάκωση ή θα εξελιχθεί σε μια ευρύτερη πολεμική σύρραξη με απρόβλεπτες συνέπειες για ολόκληρη την περιοχή.

Η πρόταση για δεκαήμερη εκεχειρία

Σύμφωνα με δύο περιφερειακές πηγές που επικαλείται το Axios, το Κατάρ, η Αίγυπτος, το Πακιστάν και άλλοι διαμεσολαβητές έχουν καταθέσει πρόταση προς τις ΗΠΑ και το Ιράν για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός. Στόχος είναι η προσωρινή παύση των εχθροπραξιών, η αποκατάσταση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και η δημιουργία ενός «παραθύρου» για την επανέναρξη των συνομιλιών ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη.

Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να έχει ζητήσει από το Ισραήλ να αποφύγει κινήσεις που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τη διπλωματική πρωτοβουλία.

Ωστόσο, η Ουάσινγκτον εμφανίζεται να προετοιμάζεται και για το δυσμενές σενάριο. Σύμφωνα με το Axios, οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει αισθητά τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή, αναπτύσσοντας δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού, ενώ οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για πιθανή διεύρυνση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Κομβικό σημείο της πρότασης αποτελεί η πλήρης αποκατάσταση της ασφαλούς διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες μεταφοράς πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο.

Κατά τη διάρκεια της δεκαήμερης εκεχειρίας προβλέπεται η διεξαγωγή εντατικών διαπραγματεύσεων με στόχο την επίτευξη μιας μόνιμης συμφωνίας που θα διασφαλίζει την ομαλή ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Μεταξύ των προτάσεων που εξετάζονται περιλαμβάνονται η επιβολή εύλογων τελών για υπηρεσίες ασφάλειας και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, καθώς και η δημιουργία ειδικού διεθνούς ταμείου υπό την εποπτεία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.

Ποιοι συμμετέχουν στη διαμεσολάβηση

Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν, σύμφωνα με το Axios, ο πρωθυπουργός του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, ο ειδικός απεσταλμένος του Κατάρ Άλι αλ-Θαουάντι, ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού Ασίμ Μουνίρ, ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου Μπαντρ Αμπντελάτι και ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν Μπαντρ αλ-Μπουσάιντι.

Μέχρι στιγμής, ούτε η Ουάσινγκτον ούτε η Τεχεράνη έχουν αποδεχθεί επισήμως την πρόταση. Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι ο πρόεδρος Τραμπ παραμένει προσηλωμένος στη στρατηγική άσκησης μέγιστης πίεσης προς το Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν έως ότου ληφθεί διαφορετική πολιτική απόφαση.

Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, επιβεβαίωσε ότι μέσω των μεσολαβητών έχουν διαβιβαστεί προτάσεις, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει το περιεχόμενό τους, τονίζοντας παράλληλα ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν να απαντούν στις αμερικανικές επιθέσεις.

Σύμφωνα με το Axios, το επόμενο διάστημα θεωρείται καθοριστικό, καθώς από τις αποφάσεις που θα ληφθούν ενδέχεται να εξαρτηθεί εάν η περιοχή θα επιστρέψει στη διπλωματία ή θα οδηγηθεί σε μια νέα, ευρύτερη στρατιωτική αναμέτρηση.