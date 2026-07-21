Νέος γύρος αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν - «Στόχος η αποδυνάμωση των επιχειρήσεων εναντίον πλοίων»

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν απόψε νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Σε ενημέρωση της CENTCOM μέσω Χ αναφέρεται ότι «στις 4:00 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής στις ΗΠΑ, 23:00 στην Ελλάδα), αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν να εξαπολύουν νέο γύρο επιθέσεων εναντίον του Ιράν» με στόχο να περιορίσουν τη δυνατότητα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων να επιτίθενται σε εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Μετά την εκεχειρία του Απριλίου, οι εχθροπραξίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης ξανάρχισαν στις 7 Ιουλίου, ύστερα από επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στον Κόλπο οι οποίες αποδόθηκαν στο Ιράν. Οι επιθέσεις που ακολούθησαν υπονομεύουν τις διπλωματικές προσπάθειες που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει απευθύνει αυστηρή προειδοποίηση προς το Ιράν, δηλώνοντας πως η Τεχεράνη θα υποστεί «πολλαπλάσιο τίμημα» για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που χάνει τη ζωή του, την ώρα που αυξάνονται οι αναφορές για τις αμερικανικές απώλειες στη Μέση Ανατολή.

«Έχω δώσει τη σχετική εντολή στον υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, στον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, Νταν Κέιν, καθώς και σε όλους τους επικεφαλής των Ενόπλων Δυνάμεων», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.