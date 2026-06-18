Πάρος: Αντιδράσεις για νεκρή, σπάνια θαλάσσια χελώνα που κρεμόταν ως... διακοσμητικό έξω από σπίτι

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Πάρο ένα πρωτοφανές περιστατικό που ήρθε στο φως όταν επισκέπτρια του νησιού αντίκρισε μια νεκρή θαλάσσια χελώνα κρεμασμένη έξω από την είσοδο σπιτιού.

Η γυναίκα, σοκαρισμένη από το θέαμα, ενημέρωσε τη ΜΚΟ προστασίας άγριας ζωής Naxos Island Wildlife Protection, η οποία προχώρησε άμεσα σε καταγγελία στις αρμόδιες Αρχές.

Όπως αναφέρει η οργάνωση, όταν έλαβε τις σχετικές φωτογραφίες δυσκολεύτηκε να πιστέψει αυτό που έβλεπε. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ζώο δεν ήταν απλώς μια θαλάσσια χελώνα, αλλά μια γερακοχελώνα (Hawksbill – Eretmochelys imbricata), ένα από τα πλέον σπάνια και απειλούμενα είδη παγκοσμίως.

Πρόκειται για είδος που έχει καταγραφεί ελάχιστες φορές στη Μεσόγειο και περιλαμβάνεται στην κατηγορία των «Κρισίμως Κινδυνευόντων» ειδών, γεγονός που καθιστά την υπόθεση ακόμη πιο σοβαρή.

Η παρέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. και οι αντικρουόμενες εξηγήσεις

Μετά την καταγγελία, αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο, προχώρησαν στην κατάσχεση της χελώνας και κάλεσαν τον ιδιοκτήτη της κατοικίας να δώσει εξηγήσεις για το πώς βρέθηκε στην κατοχή του το προστατευόμενο είδος.

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ, ο άνδρας φέρεται αρχικά να υποστήριξε ότι εντόπισε τη χελώνα σε παραλία της Πάρου. Ωστόσο, στη συνέχεια έδωσε διαφορετική εκδοχή, αναφέροντας ότι το ζώο τού είχε παραχωρηθεί από άτομο που έχει πλέον αποβιώσει.

Οι δύο διαφορετικές εξηγήσεις έχουν προκαλέσει ερωτήματα, ενώ μαρτυρίες κατοίκων αναφέρουν ότι η χελώνα βρισκόταν κρεμασμένη στην είσοδο της οικίας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το γεγονός αυτό γεννά εύλογα ερωτήματα σχετικά με το πότε και υπό ποιες συνθήκες περιήλθε στην κατοχή του συγκεκριμένου προσώπου, αλλά και γιατί δεν είχε ενημερωθεί νωρίτερα κάποια αρμόδια υπηρεσία.

Σχηματίστηκε δικογραφία

Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία, καθώς η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία απαγορεύουν ρητά την κατοχή, διακίνηση, εμπορία ή μεταφορά προστατευόμενων ειδών άγριας πανίδας, ακόμη και τμημάτων ή υπολειμμάτων αυτών.

Σε ανακοίνωσή της η ΜΚΟ υπογραμμίζει ότι η μετατροπή ενός σπάνιου προστατευόμενου ζώου σε διακοσμητικό αντικείμενο ή έκθεμα δεν μπορεί να θεωρείται ούτε φυσιολογική ούτε κοινωνικά αποδεκτή.

«Η κατοχή τέτοιων ειδών δεν μπορεί να θεωρείται ούτε φυσιολογική ούτε ανεκτή. Η μετατροπή ενός σπάνιου, προστατευόμενου ζώου σε “έκθεμα” δεν είναι μόνο ηθικά απαράδεκτη, αλλά και παράνομη», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Η οργάνωση εκφράζει την ελπίδα ότι η διερεύνηση της υπόθεσης θα φωτίσει όλες τις πτυχές της και θα συμβάλει στην ευαισθητοποίηση του κοινού για την προστασία της άγριας ζωής και των απειλούμενων ειδών.