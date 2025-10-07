Πασχαλίτσες με «σεξουαλικώς μεταδιδόμενο» μύκητα σπέρνουν τον τρόμο - Πού οφείλεται η μαζική εισβολή

Μπορεί οι πασχαλίτσες να είναι από τα πιο γλυκά και αγαπητά έντομα όμως αυτές τις μέρες στη Βρετανία έχουν μετατραπεί σε έναν πραγματικό εφιάλτη. Εκατοντάδες άνθρωποι ανεβάζουν βίντεο στα social media, δείχνοντας τα σπίτια τους να έχουν γεμίσει από πασχαλίτσες αρλεκίνους που σέρνονται στους τοίχους, στα παράθυρα ακόμα και στα κρεβάτια τους.

«Κάλυψαν όλο μου το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα, όλα τα παράθυρα – τρόμος!» έγραψε μια γυναίκα στο TikTok, ενώ άλλοι μιλούν για μια «μαζική εισβολή» που τους έκανε να φύγουν από το σπίτι. «Γύρισα και μέσα σε μια ώρα υπήρχαν απλώς πασχαλίτσες παντού. Λατρεύω τη φύση, αλλά αυτό ήταν πάρα πολύ για μένα», έγραψε ένας άλλος. «Η μπροστινή μου πόρτα είναι γεμάτη πασχαλίτσες. Τρέμω τις πασχαλίτσες, τα έντομα, τις αράχνες, τα σκουλήκια, ακόμη και τα μυρμήγκια που πετούν, έφυγα από το σπίτι», «Δεν με πειράζει αν είναι μόνο μια πασχαλίτσα και την αφήσεις να σέρνεται στο χέρι σου. Αλλά αυτό είναι πραγματικά μια μαζική εισβολή!» είναι μόνο μερικά από τα σχόλια.

Άλλοι χρήστες έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με ασθένειες που ενδέχεται να μεταφέρουν οι πασχαλίτσες συμπεριλαμβανομένων των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων λοιμώξεων. Η αλήθεια είναι πως υπάρχει πράγματι ένας μύκητας που εξαπλώνεται ανάμεσά τους όταν ζευγαρώνουν, όμως δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τους ανθρώπους.

Ο μύκητας αυτός μοιάζει με κίτρινη κρούστα πάνω στο σώμα του εντόμου και επηρεάζει μόνο τις ίδιες τις πασχαλίτσες. Όπως εξήγησε ο ειδικός Max Barclay από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου, «δεν έχουμε εξωσκελετό και σίγουρα δεν έχουμε σεξουαλικές επαφές με πασχαλίτσες, οπότε δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας».

Δείτε βίντεο

Τι κρύβεται πίσω από την ξαφνική εισβολή

Όσο κι αν η εικόνα μοιάζει τρομακτική, υπάρχει λογική εξήγηση. Σύμφωνα με δημοσίευμα της DailyMail oι πασχαλίτσες δεν προσπαθούν να επιτεθούν στους ανθρώπους – απλώς ψάχνουν ένα ζεστό μέρος για να περάσουν τον χειμώνα.

Όπως οι αρκούδες πέφτουν σε χειμερία νάρκη, έτσι κι αυτές ψάχνουν ένα ασφαλές, ζεστό μέρος για να περάσουν τον χειμώνα, μια διαδικασία που λέγεται διάπαυση. Στη φύση συνήθως κρύβονται κάτω από φλοιούς δέντρων ή ανάμεσα σε σωρούς φύλλων, όμως όσο ο καιρός αλλάζει και τα σπίτια παραμένουν ζεστά, βρίσκουν καταφύγιο μέσα σε αυτά.

Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι πως, όταν μια πασχαλίτσα βρει το τέλειο σημείο για να κουρνιάσει, στέλνει… μήνυμα στις υπόλοιπες! Απελευθερώνει μια ειδική φερομόνη που προσελκύει δεκάδες άλλες, δημιουργώντας μέσα σε λίγες ώρες ολόκληρες μικρές «αποικίες» σε τοίχους, παράθυρα και ταβάνια. Και το πιο παράξενο; Αυτή η μυρωδιά μπορεί να παραμείνει στον χώρο, κάνοντάς τες να επιστρέφουν στο ίδιο σημείο κάθε χρόνο, σαν να θυμούνται το «χειμερινό τους καταφύγιο».

Παρότι η εικόνα με τις εκατοντάδες πασχαλίτσες μέσα στο σπίτι μπορεί να μοιάζει τρομακτική, οι επιστήμονες προειδοποιούν να μην τις σκοτώνουμε. Οι πασχαλίτσες είναι πολύ χρήσιμες, αφού τρέφονται με αφίδες και άλλα παράσιτα που καταστρέφουν τα φυτά και τις καλλιέργειες μας. Αν βρεθούν μέσα στο σπίτι, οι ειδικοί προτείνουν να τις μαζέψουμε προσεκτικά και να τις μεταφέρουμε έξω σε ένα πιο ασφαλές σημείο.