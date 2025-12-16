ΠΑΣΟΚ - Χάρης Δούκας: «Αναπάντητες κλήσεις παντού...»

Ο Χάρης Δούκας είναι αλήθεια ότι είναι αεικίνητος και περιζήτητος. Ως δήμαρχος Αθηναίων και κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ οι 24 ώρες της ημέρας φανταζουν λίγες για να τα προλάβει όλα. Και φυσικά δεν είναι διαρκώς πάνω από ένα τηλέφωνο... Συμμετέχει σε συσκέψεις, παίρνει μέρος σε δράσεις, Δημοτικά Συμβούλια, την ΚΕΔΕ κοκ

Μάταια λοιπόν -όπως μαθαίνω- τον αναζητούσαν στο τηλέφωνο από το Οργανωτικό του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να ενταχθεί ενεργά στον προσυνεδριακό προγραμματισμό.

Εξάλλου, με σκοπό να κάνει το κόμμα το άλμα και να ξεκολλήσει δημοσκοπικά, η γραμμή της ηγεσίας είναι εδώ και κάμποσο καιρό ενωτική, όπως αποτυπώθηκε και στη συνθετική συγκρότηση όλων των προσυνεδριακών οργάνων όπου παίρνουν μέρος ακόμη και οι πιο σκληροί επικριτές του Νίκου Ανδρουλάκη, ενώ και οι συνεδριάσεις είναι πλέον αισθητά περισσότερες.

Επιστρέφω στην τηλεφωνική αναζήτηση του δημάρχου, ο οποίος -σύμφωνα με πληροφορίες- άφησε αναπάντητες τις κλήσεις (μήπως τον κάλεσαν με απόκρυψη;), με συνέπεια το ραντεβού για την αξιοποίησή του να ακυρωθεί και να μετατεθεί για μετά τα Χριστούγεννα. Ευτυχώς, ένας από τους στενούς του συνεργάτες, έχει καλύτερη σχέση με το κινητό και αποτέλεσε τη γέφυρα μεταξύ πλατείας Κοτζιά και Χαριλάου Τρικούπη.

Βέβαια, ο δήμαρχος παραπονιέται δημοσίως ότι δεν αξιοποιείται στον προσυνεδριακό διάλογο, ούτε καν στην Αθήνα, όπως υποστηρίζει.

Αλλά εφόσον αληθεύουν οι πληροφορίες από την Χαριλάου Τρικούπη, οι υπόνοιες περί αποκλεισμού δεν ευσταθούν, αφού προϋπόθεση συμμετοχής είναι να μια μίνιμουμ προσυνεννόηση για τα βασικά (ώρα, μέρος κτλ) που δεν κατέστη εφικτή.

Τώρα γιατί όλο αυτό είναι τόσο δύσκολο (αφού υπάρχουν και τα επιτελεία) και γίνεται σίριαλ, όπως το σπασμένο τηλέφωνο, θα σας γελάσω, αλλά η απάντηση ίσως βρίσκεται στην προ πολλού απολεσθείσα χημεία μεταξύ Ανδρουλάκη και Δούκα.