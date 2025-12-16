Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: «Βράζει» το παρασκήνιο για τις ημερομηνίες, τον χώρο και τα όργανα

Το τελευταίο πενθήμερο όλες οι δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ σε κοινοβουλευτικό επίπεδο είναι προσηλωμένες στον προϋπολογισμό. Κι αυτό διότι λίγο μετά τις 6 το απόγευμα ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ανέβει στο βήμα και σε μια μετωπική αντιπαράθεση με τον πρωθυπουργό, που θα ακολουθήσει αμέσως μετά για το κλείσιμο της διαδικασίας, θα επιχειρήσει αφ’ ενός να αποδομήσει σε υψηλούς τόνους αλλά με στοιχεία την κυβερνητική πολιτική και αφ’ ετέρου να πείσει για το εναλλακτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ και τη χρησιμότητα να φυσήξει στον τόπο άνεμος πολιτικής αλλαγής.

Το παρασκήνιο με τις ημερομηνίες

Σε παράλληλο επίπεδο όμως, στην Χαριλάου Τρικούπη έχουν επιδοθεί σε έναν αθόρυβο, αλλά ουσιαστικό και παραγωγικό αγώνα δρόμου -όπως λένε στο flash.gr αρμόδιες πηγές- με φόντο το συνέδριο του Μαρτίου. Η ακριβής ημερομηνία θα εξαρτηθεί από τη διαθεσιμότητα των χώρων που έχουν τις προδιαγραφές να φιλοξενήσουν μια τόσο μεγάλη διοργάνωση.

Αν για παράδειγμα η επιλογή είναι το κλειστό του ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ στο Φάληρο, το συνέδριο θα κλειδώσει για το τριήμερο 27, 28 και 29 Μαρτίου. Εναλλακτικές επιλογές αποτελούν το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το κλειστό του ΟΑΚΑ στο Μαρούσι ή γήπεδο μπάσκετ «Ανδρέας Παπανδρέου» στο Περιστέρι, που έχει όμως ορισμένα μειονεκτήματα, όπως η έλλειψη χώρων στάθμευσης.

Στο σκέλος των πολιτικών διαδικασιών, αυτό το διάστημα γίνεται «δουλειά μυρμηγκιού», υπό την έννοια ότι ο λόγος δίνεται στη βάση σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να κινητοποιηθεί και να καταστεί συμμέτοχη στο εγχείρημα που δεν έχει ως στόχο μόνο το συνέδριο, αλλά -ως επί τω πλείστω- τις εθνικές εκλογές. Εκεί όπου το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης έχουν διακηρύξει ότι διεκδικούν την πρωτιά, έστω με μία ψήφο από τη ΝΔ και από την άλλη, θέλουν να έχουν ευρύ προβάδισμα από το κόμμα που θα ιδρύσει ο Αλέξης Τσίπρας, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η ηγεμονία στο χώρο της Κεντροαριστεράς.

Κομματικοί παράγοντες με γνώση των εσωκομματικών διεργασιών μετέφεραν στο flash.gr, κλίμα συσπείρωσης από τις οργανώσεις, σημειώνοντας επίσης ότι κατατίθενται πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις – συμβολής τόσο για το πρόγραμμα που επικαιροποιείται όσο και για την καλύτερη λειτουργία του κόμματος, όχι μόνο σε επίπεδο κορυφής.

Ο προγραμματισμός στην Αττική

Στην κατεύθυνση αυτή έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν περί τις 40 Νομαρχιακές Συνελεύσεις σε όλη τη χώρα με τη συμμετοχή κορυφαίων αλλά και τοπικών στελεχών, ενώ βαρύτητα δίνεται και στο λεκανοπέδιο Αττικής που ως γνωστόν το ΠΑΣΟΚ καταγράφει ποσοστά μικρότερα από τα αντίστοιχα της περιφέρειας. Σειρά την επόμενη εβδομάδα έχει η Ολομέλεια της Βόρειας Αθήνας και του Πειραιά.

Τις επόμενες ημέρες -κατά την προβλεπόμενη προσυνεδριακή πρακτική, παρά ορισμένες γκρίνιες που διατυπώνονται- πρόκειται να ανακοινωθούν οι Νομαρχιακές Οργανωτικές Επιτροπές Συνεδρίου (ΝΟΕΣ) και οι επικεφαλής τους, που είναι τα προσωρινά όργανα ανά Νομό μέχρι το Μάρτιο. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων θα παραμένουν οι νυν γραμματείς των νομαρχιακών, εκτός ορισμένων περιπτώσεων όπου θα τοποθετηθούν άλλα πρόσωπα, είτε διότι οι γραμματείς έχουν παραιτηθεί είτε σε συμφωνία μαζί τους.

Το ίδιο διάστημα -άσχετα από τις προσυνεδριακές διεργασίες- θα γίνουν γνωστά και τα υπόλοιπα μέλη του Τομέα Αυτοδιοίκησης του κόμματος (ένα θέμα που εκκρεμεί καιρό), με γραμματέα τον πρώην βουλευτή Χίου και νυν αυτοδιοικητικό, Κώστα Τριαντάφυλλο. Από την Χαριλάου Τρικούπη αναφέρουν ότι ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας προτίμησε να μην λάβει μέρος στον Τομέα, καθώς ήδη συμμετέχει στο κορυφαίο πολιτικό καθοδηγητικό όργανο του κόμματος, την Πολιτική Γραμματεία.