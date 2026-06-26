ΠΑΣΟΚ - ΕΛΑΣ: «Θα πέσουν κορμιά»

«Σεντόνι» από Κατρίνη κατά Τσίπρα για νόμο ΠΑΣΟΚ-Κατσέλη

Στη δημοσιογραφική αργκό ένα ιδιαίτερα μακροσκελές και εκτεταμένο σε λέξεις κείμενο αποκαλείται «σεντόνι».

Το σημειώνω διότι τέτοια ήταν η ανάρτηση-παρέμβαση του Μιχάλη Κατρίνη, ο οποίος αν και της προοδευτικής συνεργασίας με την ευρεία έννοια, αγανάκτησε ο άνθρωπος με τα όσα υποστηρίζει η ΕΛΑΣ το Αλέξη Τσίπρα για τα κόκκινα δάνεια και τον περιβόητο «νόμο Κατσέλη» για την προστασία της πρώτης κατοικίας, τον οποίο παρεμπιπτόντως οι ΠΑΣΟΚοι και δη οι παπανδρεικοί αποκαλούν νόμο ΠΑΣΟΚ. Γιατί; Διότι σου λέει ήταν της κυβέρνησης και όχι του υπουργού (που μετά έφυγε και υποστήριξε ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα).

Ο Κατρίνης στο «κατεβατό» 12 σημείων που δημοσιοποίησε επί της ουσίας υπενθυμίζει ότι το ΠΑΣΟΚ έφερε τον «νόμο Κατσέλη» και ο Τσίπρας τον καταψήφισε.

Γράφει: Σημείο 1. Ο «νόμος Κατσέλη» ψηφίστηκε από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, με την πιο σκληρή τρόϊκα απέναντι.

Σημείο 2. Χάρη στον «νόμο Κατσέλη» χιλιάδες αδύναμοι δανειολήπτες διέσωσαν την κύρια κατοικία τους από πλειστηριασμό τα χρόνια της οικονομικής κρίσης.

Σημείο 3. Ο ΣΥΡΙΖΑ-με πρόεδρο τον κ.Τσίπρα-ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΕ «νόμο Κατσέλη» το 2010.

Σημείο 4. Ο ΣΥΡΙΖΑ-με πρόεδρο τον κ.Τσίπρα-αντικατέστησε (ως κυβέρνηση) τον «νόμο Κατσέλη» με τον αποτυχημένο Ν.4605/19.

Σημείο 5. Ο ΣΥΡΙΖΑ-όσο ήταν πρόεδρος ο κ.Τσίπρας-δεν ζήτησε ΠΟΤΕ να επανέλθει στην εσωτερική έννομη τάξη ο «νόμος Κατσέλη». Άρα, ΟΥΔΕΠΟΤΕ, στην πράξη υπερασπίστηκε τον «νόμο Κατσέλη».

Και καταλήγει στο πολιτικό δια ταύτα: «Οι όποιες προσωπικές πολιτικές επιλογές της κ.Κατσέλη δεν εξαγνίζουν την διαχρονικά αρνητική στάση του ΣΥΡΙΖΑ και της ηγεσίας του έναντι του «νόμου Κατσέλη. Η ιστορία δεν διαγράφεται, δεν παραγράφεται και δεν ξαναγράφεται. Οι δανειολήπτες ξέρουν ότι ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΑΣΟΚ τους σκέφτηκε, τους στήριξε, τους υπερασπίστηκε ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ».

Θα πέσουν κορμιά μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ και όποιος δε το βλέπει, μάλλον χρειάζεται γυαλιά