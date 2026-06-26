Τσίπρας: «Διέγραψε» ΣΥΡΙΖΑ και Φάμελλο την ώρα της Πολιτικής Γραμματείας

Αν κάποιος επιδιώξει να ερμηνεύσει τη χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, στον Αντώνη Σρόιτερ, απλώς αρκεί να διαβάσει τις απαντήσεις. Ο πρώην πρωθυπουργός ήταν απόλυτος και ξεκάθαρος και για τις συνεργασίες και για τους βουλευτές και για τη μετεκλογική του δράση και για οικονομικές του θέσεις αλλά και για το δικό του νέο ρόλο στο πολιτικό γίγνεσθαι.

Μια εμφάνιση που εν πολλοίς ακύρωσε την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ την οποία με θέρμη στήριξε ο Σωκράτης Φάμελλος την ώρα μάλιστα που στην Κουμουνδούρου η Πολιτική Γραμματεία, υποτίθεται, ότι συζητούσε για τα επόμενα βήματα του κόμματος.

«Διέγραψε» τον ΣΥΡΙΖΑ





Αυτή τη φορά δεν έστειλε μηνύματα. Ούτε προς το ΣΥΡΙΖΑ ούτε προς άλλα κόμματα. Απλώς εξήγησε την απόφαση του για τη δική του πολιτική διαδρομή και στόχο. Δεν απέφυγε, ξεκαθάρισε. Δεν ασχολήθηκε με τα εσωτερικά των άλλων κομμάτων, διέγραψε την πορεία του δικού του κόμματος. Και όσον αναφορά την προεκλογική στάση αλλά κυρίως την μετεκλογική στάση.

«Δεν είναι στόχος μου λοιπόν να επιστρέψω για να καταγράψω ποσοστά, ούτε να κάνω τον αρχηγό. Άρα δεν είναι στόχος μου να επιστρέψω για να κάνω αυτό το οποίο έκανα όταν έφυγα, να είμαι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στόχος μου είναι να είμαι χρήσιμος στη χώρα, στην παράταξη, στην κοινωνία που ασφυκτιά σήμερα. Άρα στόχος μου είναι και στόχος μας εκλογικός να καταφέρουμε να καταθέσουμε μια ρεαλιστική εναλλακτική πρόταση εξουσίας απέναντι στη σημερινή της Νέας Δημοκρατίας, που θα διεκδικήσει με αξιώσεις την πρώτη θέση στην εκτίμηση των πολιτών και άρα να κυβερνήσει τον τόπο». Βάζοντας τος βάσεις και τους στόχους της προεκλογικής περιόδου. Το είπε, μάλιστα, με τον πιο καθαρό τρόπο: «σήμερα φαίνεται ότι πάμε ξανά σε ένα σύστημα δύο ισχυρών πόλων. Και αυτό επαναλαμβάνω, είναι πολύ σημαντικό προφανώς και για το δικό μας εγχείρημα. Διότι αυτός ήταν ο μισός στόχος και ο άλλος μισός είναι η νίκη και η εφαρμογή του προγράμματός μας για την αλλαγή πολιτικής που είναι ο στόχος μας. Είναι καλό όμως και για το ίδιο το πολιτικό σύστημα και τη δημοκρατία, όχι μόνο για εμάς».



Απόλυτος ήταν και για τις φήμες περί συνεργασιών με το ΣΥΡΙΖΑ: «Εμείς λοιπόν γεννηθήκαμε, δημιουργηθήκαμε, ιδρύθηκε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα, όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους και αν βγούμε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα επιχειρήσουμε, θα επιδιώξουμε, θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα να σχηματίσουμε κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμά μας, χωρίς εκπτώσεις, ένα πρόγραμμα αλλαγής πολιτικής. Και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, πολύ ευθέως σας λέω θα πάμε σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσουμε εντολή καθαρής λύσης από τον ελληνικό λαό».

«Δεν με απασχολεί...»



Χαρακτηριστικός των διαθέσεων και αποφάσεων του ήταν και ο διάλογος που υπήρξε:

Σρόιτερ: Έχουμε μια Πολιτική Γραμματεία σήμερα σε εξέλιξη με ένα ερώτημα,τον κύριο Πολάκη να ρωτάει τον κύριο Φάμελλο: Μιλήσατε ή όχι με τον κύριο Τσίπρα;

Τσίπρας: Δεν με απασχολεί....

Α.Σρόιτερ: Δεν σας απασχολεί...

Α.Τσίπρας: Εγώ ήρθα σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για τα προβλήματα της κοινωνίας και όχι για τα προβλήματα του κυρίου Πολάκη με τον ΣΥΡΙΖΑ.



Αναφερόμενος στο οικονομικό και φορολογικό του πρόγραμμα, έλαβε αποστάσεις από δηλώσεις στελεχών του κόμματος του, σημειώνοντας, όμως πως «έχουμε συσσώρευση πλούτου σε λίγα χέρια. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε μεγάλα ζητήματα -πχ το δημογραφικό, τα νοσοκομεία, τα σχολεία- πρέπει να γίνει αναδιανομή από τους ισχυρούς προς την κοινωνία. Δεν θα γίνει με την φορολόγηση της πισίνας ή του σκάφους. Θα γίνει μέσα από την πατριωτική εισφορά (που δεν θα είναι εθελοντική), αλλά θα αφορά το 1% τους πολύ πλούσιους και τις πολύ κερδοφόρες επιχειρήσεις. Η Ελλάδα φορολογεί τον μισθωτό περισσότερο από τον επιχειρηματία.Όμως πριν τους φόρους πρέπει να μεγαλώσει η πίτα».





Κοντολογίς ο Αλέξης Τσίπρας προχώρησε σε μια δήλωση κυβερνησιμότητας. Χωρίς περιστροφές και θέλοντας να απαντήσει θέτοντας τα δικά του όρια και λαμβάνοντας, προφανώς και τα δικά του πολιτικά ρίσκο, δεν έθεσε απλώς το στόχο. Αποφεύγοντας τις ιστορίες του παρελθόντος- «αυτά έχουν αναλυθεί», όπως σημείωνε και στενός του συνεργάτης- κατέθεσε το δικό του πολιτικό σχέδιο. Χωρίς στυγνές αντιπαραθέσεις με τα κόμματα της προοδευτικής παράταξης, διαμόρφωσε το πλαίσιο που θα κινηθεί όχι μόνον στην προεκλογική περίοδο αλλά και στο μετεκλογικό τοπίο, όπως αυτό θα διαμορφωθεί την Κυριακή της εθνικής κάλπης. Ούτως ή άλλως η ΕΛΑΣ, βρίσκεται σε μια εξελικτική πορεία.Ήταν μια συνέντευξη στον παρόντα χρόνο, μετά τα πρώτα δείγματα των δημοσκοπικών καταγραφών…