Σε κλίμα έντονης πολιτικής κινητικότητας πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής η πρώτη συνεδρίαση των τομεαρχών της ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη), υπό την προεδρία του Αλέξη Τσίπρα. Στην εναρκτήρια αυτή συνάντηση, ο πρόεδρος του κινήματος έδωσε το σύνθημα για μια νέα, δυναμική πορεία, ξεκαθαρίζοντας ότι οι πολίτες δεν αναζητούν πλέον μια στείρα ή εύκολη κριτική, αλλά ένα ολοκληρωμένο, μετρήσιμο και ρεαλιστικό σχέδιο εναλλακτικής διακυβέρνησης.

Το τέλος ενός πολιτικού κύκλου και η κοινωνική δυσφορία

Στην αρχή της ομιλίας του, ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η παρούσα κυβέρνηση βρίσκεται σε εμφανή τροχιά αποδρομής. Περιέγραψε μια κοινωνία που πιέζεται ασφυκτικά από την καθημερινότητα και αναζητά διέξοδο από τα συσσωρευμένα προβλήματα.

Ο δεκάλογος Τσίπρα στους νέους τομεάρχες ΕΛΑΣ: «Προσοχή στις «πεπονόφλουδες» του κατεστημένου

Ρεπορτάζ: @JohnKemmos pic.twitter.com/PETnPHL8gn — Flash.gr (@flashgrofficial) June 26, 2026

«Ο πολιτικός κύκλος του κυρίου Μητσοτάκη είναι εμφανές ότι έχει κλείσει. Ο κόσμος περιμένει από εμάς να δει και να ακούσει το όραμα και το σχέδιο της εναλλακτικής διακυβέρνησης που θα κάνει καλύτερη τη ζωή και την καθημερινότητά του», επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον κ. Τσίπρα, η δυσφορία της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών για το υψηλό κόστος ζωής, την ακρίβεια και την κυβερνητική ανικανότητα είναι πλέον καθολική. Μάλιστα, σημείωσε με νόημα ότι η σκληρή κριτική στα θέματα της διαφθοράς και της κακοποίησης του κράτους δικαίου δεν προέρχεται μόνο από την αντιπολίτευση, αλλά πλέον εκφράζεται ανοιχτά ακόμα και από ψηφοφόρους ή πρώην πρωθυπουργούς της ίδιας της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας.

Γιάννης Κέμμος /flash.gr

Ευθύνη απέναντι στην Ιστορία και όχι κομματικά «οφίτσια»

Απευθυνόμενος στους νεοορισθέντες τομεάρχες, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ ξεκαθάρισε ότι οι ρόλοι που αναλαμβάνουν δεν αποτελούν παραδοσιακά κομματικά αξιώματα, αλλά μια βαριά, τριπλή ευθύνη: απέναντι στους πολίτες, την πατρίδα και την Ιστορία.

Όχι «σκιώδεις», αλλά τρισδιάστατοι: Ζήτησε από τα στελέχη να μην περιοριστούν σε έναν τυπικό, γραφειοκρατικό ρόλο, αλλά να είναι ανθρώπινοι, αποφασισμένοι και σε διαρκή επαφή με την κοινωνία.

Ζήτησε από τα στελέχη να μην περιοριστούν σε έναν τυπικό, γραφειοκρατικό ρόλο, αλλά να είναι ανθρώπινοι, αποφασισμένοι και σε διαρκή επαφή με την κοινωνία. Απαντήσεις στα καθημερινά προβλήματα: Η ΕΛΑΣ οφείλει να καταθέσει προτάσεις για τη δημόσια υγεία και τα νοσοκομεία, την παιδεία, τις αμοιβές των εργαζομένων και την ασφάλεια των πολιτών.

Η ΕΛΑΣ οφείλει να καταθέσει προτάσεις για τη δημόσια υγεία και τα νοσοκομεία, την παιδεία, τις αμοιβές των εργαζομένων και την ασφάλεια των πολιτών. Συνδυασμός φρεσκάδας και εμπειρίας: Το νέο πολιτικό εγχείρημα πλαισιώνεται από δεκάδες χιλιάδες εθελοντές που ζητούν σκληρή δουλειά και αφοσίωση, μακριά από τη λογική της νομής της εξουσίας.

Το δεκάλογο του νέου πολιτικού ήθους

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας στον τρόπο με τον οποίο τα στελέχη του κινήματος πρέπει να απευθύνονται στους πολίτες, προτείνοντας μια «νέα ηθική της πολιτικής» που θα σπάσει το στερεότυπο ότι «όλοι είναι ίδιοι».

«Ο πολίτης έχει κουραστεί από τη γλώσσα που ακούγεται σωστή αλλά δεν λέει τίποτα. Περιμένει από εσάς λόγο καθαρό, ειλικρινή και συγκεκριμένο», τόνισε, θέτοντας τους εξής κανόνες επικοινωνίας:

Να εξηγείτε, όχι να εντυπωσιάζετε.

Να πείθετε, όχι να επιβάλλεστε.

Μιλήστε απλά, όχι απλουστευτικά.

Τεκμηριωμένα, όχι τεχνοκρατικά.

Με αυτοπεποίθηση, όχι αλαζονεία.

Με ευγένεια, όχι αδυναμία.

Με αποφασιστικότητα, όχι επιθετικότητα.

Με ενσυναίσθηση.

Προσοχή στις «πεπονόφλουδες» του κατεστημένου

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Αλέξης Τσίπρας θέλησε να προετοιμάσει τα στελέχη του για τις δυσκολίες που έρχονται, δανειζόμενος μια ιστορική φράση του αείμνηστου προέδρου της ΕΔΑ, Ηλία Ηλιού, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει τον δρόμο της Αριστεράς ως «δρόμο με τις πεπονόφλουδες».

Όπως εξήγησε, η προσπάθεια να αλλάξει η χώρα προς το καλύτερο προκαλεί ήδη «συναγερμό» σε ένα βολεμένο κατεστημένο που κερδοσκοπεί από τη σημερινή κατάσταση και ενδιαφέρεται μόνο για τη διατήρηση των προνομίων του και τη νομή των δημόσιων ταμείων.

«Οφείλουμε να μην πατάμε τις πεπονόφλουδες που μας στήνουν», υπογράμμισε, καλώντας την ΕΛΑΣ να επιδείξει πολιτική αυτογνωσία, σοβαρότητα και σταθερούς δεσμούς με την κοινωνία, προκειμένου να κερδίσει την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού και να αλλάξει τη ρότα της πατρίδας.