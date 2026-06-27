Εξαγγελίες Τσίπρα: Δωρεάν μεταφορές, 30% φθηνότερο ρεύμα και τέλος στις Πανελλαδικές

Μια εφ' όλης της ύλης πολιτική και οικονομική πλατφόρμα παρουσίασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), Αλέξης Τσίπρας , ανοίγοντας τις εργασίες της πρώτης συνόδου του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος στο ξενοδοχείο Grand Hyatt.

Στην ομιλία του, η οποία έθεσε τα θεμέλια για μια «Ηθική Επανάσταση» στη χώρα, ο κ. Τσίπρας παρουσίασε πέντε άμεσα μέτρα ανακούφισης των πολιτών, επιτέθηκε με σφοδρότητα στο τραπεζικό σύστημα και την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ενώ η παρουσία του Πέτρου Κόκκαλη επισφράγισε και επίσημα μια πολιτική συμπόρευση.

Η συνεδρίαση, στην οποία συμμετέχουν περισσότερα από 400 στελέχη, τομεάρχες και υπογράφοντες την ιδρυτική διακήρυξη, λειτουργεί ως ένα άτυπο ιδρυτικό συνέδριο με σκοπό τη συγκρότηση της πρώτης Πολιτικής Επιτροπής της παράταξης.

«Ηθική Επανάσταση» απέναντι στη διαφθορά

Στο πρώτο μέρος της ομιλίας του, ο Αλέξης Τσίπρας περιέγραψε την αποστολή της ΕΛ.Α.Σ. όχι απλώς ως μια προσπάθεια αλλαγής κυβέρνησης, αλλά ως μια ανάγκη για «αλλαγή πολιτικής» και εγκαθίδρυση μιας «Νέας Μεταπολίτευσης». 50 χρόνια μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, τόνισε ότι η δική μας γενιά καλείται να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς, τη Δικαιοσύνη και το κράτος.

Χαρακτήρισε τη διαφθορά ως ένα δομικό σύστημα που «μεταφέρει πλούτο, ευκαιρίες και εξουσία από τους πολλούς στους λίγους», στερώντας πόρους από την Υγεία, την Παιδεία και τις υποδομές. Απέναντι σε αυτό, αντιπαρέβαλε έναν «Νέο Πατριωτισμό», ο οποίος ορίζεται από τη φροντίδα για το κοινό καλό και τη νίκη του «Εμείς» έναντι του «Εγώ».

Οι 5 παρεμβάσεις άμεσης εφαρμογής

Αναγνωρίζοντας ότι η καθημερινότητα των πολιτών πιέζεται ασφυκτικά από την ακρίβεια και το μειούμενο εισόδημα, ο κ. Τσίπρας παρουσίασε πέντε συγκεκριμένες δεσμεύσεις, οι οποίες –όπως υπογράμμισε– μπορούν και θα εφαρμοστούν από την πρώτη ημέρα της διακυβέρνησής του:

Δωρεάν δημόσιες μεταφορές για όλους: Η μετακίνηση στην πόλη αποτελεί δικαίωμα και όχι προνόμιο. 30% φθηνότερο ρεύμα: Άμεση ελάφρυνση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις από το κόστος ενέργειας. Το σπίτι ξανά δικαίωμα: Δημιουργία Δημόσιου Φορέα Στέγης και κοινωνικής διαχείρισης στεγαστικών δανείων. Τέλος στις πανελλαδικές εξετάσεις: Καθιέρωση ενός νέου, σύγχρονου συστήματος εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Αξιοπρεπείς αμοιβές σε Παιδεία και Υγεία: Τερματισμός των «μισθών αναξιοπρέπειας» για εκπαιδευτικούς και γιατρούς.

Στρατηγική για «Δίκαιη Ανάπτυξη» και το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης

Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. ξεκαθάρισε ότι τα κοινωνικά μέτρα δεν αρκούν αν η χώρα δεν παράγει νέο πλούτο, ξεδιπλώνοντας το όραμά του για μια «Δίκαιη Ανάπτυξη». Άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, τονίζοντας ότι «σπατάλησε τη μεγαλύτερη αναπτυξιακή ευκαιρία, το Ταμείο Ανάκαμψης, σε ημέτερους, κλειστούς διαγωνισμούς και απευθείας αναθέσεις».

Για την επόμενη ημέρα της οικονομίας, πρότεινε τη θεσμοθέτηση ενός Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης, ενός σταθερού εργαλείου που θα στηρίζεται στις εγχώριες παραγωγικές δυνάμεις, τη γνώση και την καινοτομία, υπερβαίνοντας τους εκλογικούς κύκλους. Παράλληλα, μίλησε για φορολογική δικαιοσύνη, σημειώνοντας ότι το 1% των πιο πλούσιων κατέχει το 30% του πλούτου της χώρας. «Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητα θα βρούμε τα λεφτά. Στο 1% που δεν μπορεί να ζει σε βάρος του 99% και στην καταπολέμηση της διαφθοράς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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Έκτακτη εισφορά στις Τράπεζες

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η σκληρή ρητορική του Αλέξη Τσίπρα απέναντι στο τραπεζικό σύστημα. Κατήγγειλε την τεράστια ψαλίδα ανάμεσα στα επιτόκια χορηγήσεων και καταθέσεων, καθώς και τις υπέρογκες χρεώσεις.

Εστιάζοντας στον αναβαλλόμενο φόρο, υπογράμμισε: «Δεν πληρώνουν ευρώ φόρο, αλλά μοίρασαν φέτος 2,8 δισ. κέρδη στους μετόχους. Αυτή η πλάκα πρέπει να σταματήσει». Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. έθεσε τελεσίγραφο: είτε οι τράπεζες θα ολοκληρώσουν τον αναβαλλόμενο φόρο το 2028 αντί για το 2035, είτε θα βρεθούν αντιμέτωπες με μια έκτακτη εισφορά στα κέρδη τους που θα τους αναγκάσει να το ξανασκεφτούν.

Το μοντέλο του «Υβριδικού» Κόμματος και η χρηματοδότηση

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στην εσωτερική λειτουργία της ΕΛ.Α.Σ., περιγράφοντας ένα σύγχρονο, υβριδικό κομματικό μοντέλο. Στόχος είναι τα μέλη να μην έχουν απλώς συμβουλευτικό, αλλά αποφασιστικό ρόλο μέσω ψηφιακών διαβουλεύσεων και ηλεκτρονικών δημοψηφισμάτων για τις κρίσιμες αποφάσεις.

Όσον αφορά τα οικονομικά του κόμματος, υπεραμύνθηκε της απόφασης να προχωρήσουν χωρίς κρατική επιχορήγηση και χωρίς τη στήριξη ισχυρών συμφερόντων, βασιζόμενοι σε καμπάνιες οικονομικής εξόρμησης και μικρές εισφορές από τους πολίτες. Στρεφόμενος μάλιστα κατά των πολιτικών του αντιπάλων, ανέφερε: «Είναι αστείο, αυτοί που έχουν χρέη πάνω από ένα δισεκατομμύριο στις τράπεζες, τα κρατικοδίαιτα κόμματα, να ρωτάνε εμάς πού βρήκαμε τα λεφτά. Έχουν πραγματικά πολύ μεγάλο θράσος», καταλήγοντας ότι η ΕΛ.Α.Σ. θα στηρίζεται αποκλειστικά στους εθελοντές και τα μέλη της.

Η παρουσία Πέτρου Κόκκαλη

Ωστόσο, η είδηση που ήδη κλέβει τις εντυπώσεις στους πολιτικούς διαδρόμους είναι η παρουσία του Πέτρου Κόκκαλη στον χώρο της συνεδρίασης. Η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει και επίσημα πλέον την προσχώρησή του στο νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού.

Ο πρώην ευρωβουλευτής είχε προαναγγείλει ουσιαστικά τις εξελίξεις, καθώς σε πρόσφατη συνέντευξή του είχε αφήσει ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο πολιτικής συμπόρευσης. Ο ίδιος είχε κάνει λόγο για ένα «πάνδημο πολιτικό αίτημα», προκειμένου:

Να ξεπεραστεί ο κατακερματισμός της προοδευτικής παράταξης.

Να δημιουργηθεί ένας ισχυρός αντίπαλος πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Με την εμφάνισή του στην πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου, η συμπόρευση του Πέτρου Κόκκαλη με την ΕΛΑΣ παίρνει πλέον σάρκα και οστά στην πράξη, σηματοδοτώντας νέες ισορροπίες στον χώρο της Κεντροαριστεράς.

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