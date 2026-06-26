Τέλος ο β' γύρος στις αυτοδιοικητικές εκλογές - «Πέρασε» το νομοσχέδιο Λιβάνιου

Με τις ψήφους της ΝΔ «πέρασε» από την Ολομέλεια της Βουλής ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος περιλαμβάνει ριζικές αλλαγές στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Πλέον, καταργείται η επαναληπτική ψηφοφορία - η λεγόμενη «δεύτερη Κυριακή» - και εισάγεται η εκλογή των δημοτικών και περιφερειακών αρχών σε έναν και μόνο γύρο.



Με το νομοσχέδιο εισάγεται το σύστημα της συμπληρωματικής (εναλλακτικής) ψήφου, καθώς θα δίνεται πλέον η δυνατότητα στον εκλογέα, εκτός από τον συνδυασμό στον οποίο θέλει να εκφράσει την προτίμησή του, να επιλέξει και έναν δεύτερο συνδυασμό. Κλείνοντας τη μαραθώνια συνεδρίαση της Ολομέλειας, ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος επέμεινε πως το νέο εκλογικό σύστημα οδηγεί στην αύξηση της συμμετοχής και ευνοεί τόσο τη «θετική ψήφο» όσο και τον προεκλογικό διάλογο. Άπασα η αντιπολίτευση ωστόσο καταψήφισε επί της αρχής του το νομοσχέδιο, έχοντας μιλήσει επί διήμερο για «αντιδημοκρατικό» και «καλπονοθευτικό» εκλογικό σύστημα.



Καβγάς για τα… μάτια του Δούκα



Νωρίτερα, ξέσπασε νέος καβγάς ανάμεσα στη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ με επίκεντρο την εκλογή και τη δημαρχία του Χάρη Δούκα. «Φαντάζεται τον εαυτό του ως πρωθυπουργός! Δεν δημαρχεύει, παρά πολιτικολογεί ασύστολα! Είναι ένας απολύτως αποτυχημένος δήμαρχος, η Αθήνα είναι στη χειρότερη κατάσταση που ήταν ποτέ», κατήγγειλε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης, προκαλώντας την οξεία αντίδραση του Δημήτρη Μάντζου.

«Πονάει πολύ αυτό που συνέβη το ‘23, πλήττει το μεγαλείο της κυβέρνησης. Τρία χρόνια μετά, περαστικά σας!» ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας πως η αλλαγή στο εκλογικό σύστημα «έρχεται ως κομματική ανάγκη της ΝΔ να απαντήσει στις ανατροπές που υπέστη στις αυτοδιοικητικές». Ο Δημήτρης Μάντζος μίλησε για προσωπική στοχοποίηση του Χάρη Δούκα, ο οποίος «δεν χρήζει συνηγορίας» και έχει τη «δημοκρατική νομιμοποίηση».



«Είναι ανεπίδεκτοι στο ΠΑΣΟΚ. Θα καταπιείτε τα λόγια σας σε μερικές ημέρες, έχει φύγει από το κόμμα ο Χάρης Δούκας και δεν το ξέρετε….», ανταπάντησε ο Δημήτρης Καιρίδης, καλώντας το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να τοποθετηθεί επισήμως για τις δηλώσεις του δημάρχου αναφορικώς με τα Προσφυγικά, οι οποίες αποδεικνύουν, κατά τον ίδιο, πως «σέρνεται πίσω από το περιθώριο».





Τροπολογία Χρυσομάλλη - θέτει θέμα αντισυνταγματικότητας σε διάταξη για συμβασιούχους



Αξίζει να σημειωθεί πως με τροπολογία του, ο «γαλάζιος» βουλευτής Μίλτος Χρυσομάλλης, έθεσε θέμα συνταγματικότητας σε διάταξη για την αποχή των ΟΤΑ από την κατάθεση ενδίκων μέσων σε θετικές πρωτόδικες αποφάσεις συμβασιούχων υπαλλήλων.