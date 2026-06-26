«Οι εξάρες έρχονται όταν τις χρειάζεσαι» - Ο Μητσοτάκης παίζει τάβλι στη Νέα Σμύρνη

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Περιοδεία στη Νέα Σμύρνη πραγματοποίησε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πρώτος σταθμός της επίσκεψης ήταν οι εγκαταστάσεις του Milon Camp, του θερινού αθλητικού προγράμματος του «Μίλωνα» , όπου δεκάδες παιδιά συμμετέχουν καθημερινά σε αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες.

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τη λειτουργία του προγράμματος και συνομίλησε με με υπεύθυνους και γονείς για τη σημασία της οργανωμένης άθλησης στη διάρκεια του καλοκαιριού.

Η περιοδεία ολοκληρώθηκε σε καφέ της περιοχής, όπου ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε με μέλη του Πολιτιστικού Ομίλου Φίλων Τάβλι Νέας Σμύρνης όπου μάλιστα είχε την ευκαιρία να παίξει μια παρτίδα τάβλι.

«Οι εξάρες έρχονται όταν τις χρειάζεσαι» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης επάνω στην παρτίδα.

«Ρίξε μια ζαριά καλή» τον προέτρεψε ο αντίπαλος του. Τα ζάρια δεν έκαναν τη... χάρη στον κ. Μητσοτάκη ο οποίος πάντως έφερε «πεντάρες»...

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