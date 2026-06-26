Πολιτική Κυριάκος Μητσοτάκης Νέα Σμύρνη Εκλογές

«Οι εξάρες έρχονται όταν τις χρειάζεσαι» - Ο Μητσοτάκης παίζει τάβλι στη Νέα Σμύρνη

Σε έναν από τους κεντρικότερους εμπορικούς δρόμους της Νέας Σμύρνης βρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Φωτ. Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού
Φωτ. Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού
Σπύρος Μουρελάτος avatar
Σπύρος Μουρελάτος

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Περιοδεία στη Νέα Σμύρνη πραγματοποίησε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πρώτος σταθμός της επίσκεψης ήταν οι εγκαταστάσεις του Milon Camp, του θερινού αθλητικού προγράμματος του «Μίλωνα» , όπου δεκάδες παιδιά συμμετέχουν καθημερινά σε αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες.

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τη λειτουργία του προγράμματος και συνομίλησε με με υπεύθυνους και γονείς για τη σημασία της οργανωμένης άθλησης στη διάρκεια του καλοκαιριού.

Η περιοδεία ολοκληρώθηκε σε καφέ της περιοχής, όπου ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε με μέλη του Πολιτιστικού Ομίλου Φίλων Τάβλι Νέας Σμύρνης όπου μάλιστα είχε την ευκαιρία να παίξει μια παρτίδα τάβλι.

«Οι εξάρες έρχονται όταν τις χρειάζεσαι» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης επάνω στην παρτίδα. 

«Ρίξε μια ζαριά καλή» τον προέτρεψε ο αντίπαλος του. Τα ζάρια δεν έκαναν τη... χάρη στον κ. Μητσοτάκη ο οποίος πάντως έφερε «πεντάρες»... 

Δείτε φωτογραφίες 

26-06-26-0081-dpn6712.jpg
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined

Eurokinissi 
Eurokinissi 
Eurokinissi 
Eurokinissi 
Eurokinissi 
Eurokinissi 
Eurokinissi
Eurokinissi
Eurokinissi
Eurokinissi
Eurokinissi
Eurokinissi
Eurokinissi
Eurokinissi

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Πολιτική Κυριάκος Μητσοτάκης Νέα Σμύρνη Εκλογές

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader