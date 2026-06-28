Μητσοτάκης: «Υλοποιήσαμε 9 στις 10 δεσμεύσεις μας – Στόχος η Ελλάδα του 2030»

Με έναν διαφορετικό, διπλό επετειακό απολογισμό επέλεξε να προχωρήσει στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του στο Facebook ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συμπληρώνοντας τρία χρόνια από τις εκλογές του 2023 και επτά χρόνια από την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας το 2019, ο κ. Μητσοτάκης προχώρησε σε μια συνολική αποτίμηση του κυβερνητικού έργου, θέτοντας ως επόμενο μεγάλο ορόσημο το 2030.

Αναγνωρίζοντας ότι οι προσδοκίες των πολιτών παραμένουν υψηλές, ο Πρωθυπουργός τόνισε πως η κυβέρνηση επιλέγει τη «σύγκριση αντί για τη σύγκρουση» απέναντι στην ισοπεδωτική ρητορική της αντιπολίτευσης, παρουσιάζοντας τεκμηριωμένα την πρόοδο της χώρας.

«9 στις 10 δεσμεύσεις έγιναν πράξη»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ως βασικό δείκτη αξιοπιστίας της κυβέρνησης τη συνέπεια λόγων και έργων, υπογραμμίζοντας:

«Προσπαθούμε καθημερινά να είμαστε μια κυβέρνηση που αποδεικνύει στην πράξη ότι υλοποιεί σχεδόν το σύνολο των δεσμεύσεών της. Εννέα στις δέκα προεκλογικές μας δεσμεύσεις από το 2023 έχουν ήδη γίνει πράξη ή βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης. Και αυτό είναι ο καλύτερος δείκτης αξιοπιστίας.»

Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι δεν έχουν επιλυθεί όλα τα ζητήματα, σημειώνοντας πως «υπάρχουν ακόμη προβλήματα που δοκιμάζουν την καθημερινότητα των πολιτών και γι’ αυτά συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με την ίδια επιμονή».

Ορίζοντας το 2030: «Η πατρίδα προχωρά μπροστά»

Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η χώρα βρίσκεται πλέον στο μέσο μιας δεκαετούς προσπάθειας με τελικό προορισμό το 2030 – έτος που αποτελεί ορόσημο, καθώς συμπληρώνονται 200 χρόνια από τη συγκρότηση του σύγχρονου ελληνικού κράτους.

«Η πατρίδα προχωρά μπροστά. Με εθνική αυτοπεποίθηση, με σχέδιο και ενότητα, με πολιτική σταθερότητα που αποτελεί το καύσιμο για τολμηρές μεταρρυθμίσεις και δίκαιες αλλαγές. Και συνεχίζουμε», κατέληξε στο μήνυμά του, παραθέτοντας τον αναλυτικό ψηφιακό οδηγό με τα μετρήσιμα αποτελέσματα της 7ετίας σε τομείς όπως η οικονομία, η ψηφιακή μετάβαση του κράτους, η υγεία, η παιδεία και η εθνική άμυνα.

Δείτε την ψηφιακή έκδοση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου 2019-2026, η οποία υπενθυμίζεται πώς είχε προαναγγελθεί από τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της ΝΔ Κυριάκο Μητσοτάκη και είχε παρουσιαστεί ως φυλλάδιο στο πρόσφατο Συνέδριο του κόμματος