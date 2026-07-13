ΠΑΣΟΚ on air

Το δικό του κανάλι στις διαδικτυακές πλατφόρμες απέκτησε το ΠΑΣΟΚ, κάνοντας πράξη μια σκέψη που τριγυρνούσε για καιρό στο μυαλό αρκετών στην Χαριλάου Τρικούπη. Να αποκτήσει τη δική του φωνή, το δικό του σύγχρονο μέσο επικοινωνίας και με αυτό να απευθυνθεί στους πολίτες, ενημερώνοντας για τις θέσεις, τις προτάσεις και τις πρωτοβουλίες του.

Στο υπόγειο της Χαριλάου Τρικούπη υπήρχε εξάλλου ο κατάλληλος χώρος, ο οποίος διαμορφώθηκε σε ένα πλήρως εξοπλισμένο στούντιο, με μοντέρνα διακόσμηση (πασοκικής αισθητικής εννοείται) και από χθες το ΠΑΣΟΚ είναι on air!

Το ποδαρικό έκαναν με το πρώτο επεισόδιο του vidcast, ο Κώστας Τσουκαλάς και ο Παύλος Χρηστίδης ανοίγοντας τη συζήτηση για την 4ήμερη εργασία και την τηλεργασία.

Φιλοδοξία του ΠΑΣΟΚ είναι η πολιτική συζήτηση να μπει στο κάδρο... αλλιώς, με ερωτήσεις που έχουν ουσία και απαντήσεις για όσα ζει καθημερινά ο πολίτης, «χωρίς ξύλινη γλώσσα, χωρίς έτοιμα συνθήματα και με καθαρές κουβέντες για την επόμενη μέρα».

Γενικότερα, το ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζει ως σήμερα ένα πρόβλημα για να επικοινωνήσει τις θέσεις του, αν τα καταφέρει μέσω των vidcast θα είναι σίγουρα επιτυχία.