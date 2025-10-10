ΠΑΣΟΚ: Ώρα ανακοινώσεων για το συνέδριο

Θέμα μερικών 24ώρων, αν δεν γίνει η έκπληξη σήμερα, αποτελεί η ανακοίνωση των βασικών προσυνεδριακών οργάνων του ΠΑΣΟΚ. Κορυφαίες κομματικές πηγές, οι οποίες μίλησαν στον flash.gr, διαβεβαίωναν ότι όλα είναι έτοιμα σε ποσοστό άνω του 90% και απομένει μόνο να δοθεί η εντολή του Νίκου Ανδρουλάκη, ώστε να «πατηθεί το κουμπί» της αποστολής προς τα ΜΜΕ και τους ενδιαφερόμενους.

Αναφορικά με το χρόνο διεξαγωγής του συνεδρίου, φαίνεται να απομακρύνεται η προοπτική του Νοεμβρίου και να κερδίζει έδαφος ο Φεβρουάριος για λόγους, πολιτικούς, εσωκομματικούς και οργανωτικούς.

Στο πακέτο των ανακοινώσεων αναμένεται να βρίσκεται η Γραμματεία (ΚΟΕΣ) της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου με τις επικαιροποιημένες πληροφορίες να αναφέρουν ότι το όργανο που θα αντικαταστήσει προσωρινα το Πολιτικό Συμβούλιο θα είναι ολιγομελές, αριθμώντας περίπου 20 άτομα, αντί των 50 με 60 που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός.

Η σύνθεση θα είναι θεσμική και ενωτική με τη συμμετοχή των πρώην διεκδικητών της ηγεσίας πριν από ένα χρόνο, των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, των γραμματέων του κόμματος (απερχόμενου, γραμματέα ΚΟΕΣ και ΚΟ), του εκπροσώπου Τύπου και ορισμένων ακόμη στελεχών που συμβολίζουν τη διεύρυνση και από την άλλη, τη διαχρονικότητα του στελεχικού δυναμικού του ΠΑΣΟΚ.

Ο Ανδρουλάκης θέλει και επιτροπή ψηφοδελτίων

Στο ίδιο πλαίσιο και καθώς η δρομολογούμενη ίδρυση νέου φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα, όσο κι αν δεν θέλουν να δείχνουν ότι τους απασχολεί, αλλά σε κάθε περίπτωση προκαλεί κάποιες ανασφάλειες, στην Χαριλάου Τρικούπη προχωρούν από την πλευρά τους στη δημιουργία Επιτροπής Διεύρυνσης.

Ρόλος της να «φιλτράρει» τα στελέχη που προσχωρούν αμφίπλευρα στο ΠΑΣΟΚ, με ορίζοντα να δώσουν το παρών στο συνέδριο. Παράλληλα, θα συγκροτηθούν επιτροπές για το καταστατικό, το πρόγραμμα και τη διακήρυξη, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να σηματοδοτήσει την πανστρατιά στο δρόμο για τις εκλογές προσανατολίζεται και στην ανακοίνωση Επιτροπής Ψηφοδελτίων.

Στην πρώτη συνεδρίαση της Γραμματείας ΚΟΕΣ εντός των επόμενων ημερών θα οριστεί επακριβώς η ημερομηνία διεξαγωγής του συνεδρίου και αργότερα θα συνεδριάσει η ΚΟΕΣ (αντί της Κεντρικής Επιτροπής) που θα δώσει τον πανηγυρικό τόνο για την έναρξή του.