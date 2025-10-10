Τα τραπεζώματα της Λούκας δεν έχουν θέση για τους «φιλοτσιπρικούς»

Σήμερα θα ξεκινήσει το δημόσιο «τραπέζωμα» της Λούκας Κατσέλη για την ανασυγκρότηση της προοδευτικής παράταξης, ή πιο απλά η διημερίδα που διοργανώνουν, το ΙΝΕΡΠΟΣΤ, το ΕΝΑ και η Πρωτοβουλία για το Πρόγραμμα Προοδευτικής Εναλλακτικής Διακυβέρνησης, «αδυνατίζει» την όλη πρωτοβουλία.

Τον Αλέξη Τσίπρα, μην τον περιμένετε, δεν θα πάει. Άλλωστε, οι σχέσεις του με τη Λούκα, δεν είναι και οι καλύτερες δυνατές – στην παρούσα φάση. Το Ινστιτούτο του θα στείλει εκπρόσωπο -την ερευνήτρια, Δώρα Κοτσακά- αλλά ως εκεί.



Από εκεί και πέρα, παρά το γεγονός ότι ο Σωκράτης Φάμελλος θα βρίσκεται από νωρίς το μεσημέρι στην πρώτη σειρά, μαθαίνω ότι αρκετά κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως η Όλγα Γεροβασίλη, δεν θα πάνε. Αιτία, δεν είναι άλλη από την πρόσκληση που απέστειλε η διοργανώτρια Λούκα, στους Στέφανο Κασσελάκη και Ζωή Κωνσταντοπούλου.



Είναι, όμως, προφανές, ότι με την απουσία τους, τα «φιλοτσιπρικά» στελέχη έχουν μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για να δείξουν τη δυσαρέσκεια τους για τα όσα έχουν ειπωθεί δημόσια σε βάρος του Αλέξη Τσίπρα, από την κ.Κατσέλη.



Επίσης, μαθαίνω ότι θα απουσιάσει και ο Διονύσης Τεμπονέρας – που συμμετείχε στα κλειστά «τραπεζώματα» των περασμένων μηνών, που οργάνωνε η Λούκα. Αρχικά, διότι στις 18.00, μιλάει το Ηράκλειο, στην παρουσίαση του βιβλίου του Αντώνη Κοτσακά και του Χάρη Τσιόκα.



Αλλά και διότι, από όσα καταλαβαίνω, διαφωνεί με τη Λούκα για τον τρόπο ανασυγκρότησης της προοδευτικής παράταξης, καθώς η πρώην υπουργός προτείνει κοινό ψηφοδέλτιο με τη συμμετοχή των υφιστάμενων κομμάτων, ενώ ο νεαρός εργατολόγος είναι σε σκέψη πιο κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, προκρίνοντας τον διάλογο με την κοινωνία, που θα οδηγήσει στο νέο πολιτικό υποκείμενο.