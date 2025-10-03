Το παστίτσιο της τεμπελιάς είναι η πιο εύκολη εκδοχή ενός αγαπημένου ελληνικού πιάτου, χωρίς να στερείται γεύσης. Αντί για τα κλασικά στάδια με ξεχωριστό βράσιμο μακαρονιών και μπεσαμέλ, όλα γίνονται σε ένα μόνο σκεύος. Τα μακαρόνια μπαίνουν άβραστα στο πυρέξ, ο κιμάς ετοιμάζεται γρήγορα με σάλτσα ντομάτας και μπαχαρικά, ενώ η κρέμα γάλακτος αντικαθιστά τη μπεσαμέλ δίνοντας βελούδινη υφή. Με μια γενναία στρώση τριμμένου τυριού από πάνω, το φαγητό ψήνεται μέχρι να χρυσίσει και να μοσχομυρίσει. Είναι η ιδανική λύση για πολυάσχολες ημέρες, με ελάχιστο κόπο αλλά πεντανόστιμο αποτέλεσμα.

Υλικά (4-6 άτομα):

500 γρ. μακαρόνια (πέννες ή κοφτό)

500 γρ. κιμάς μοσχαρίσιος

κρεμμύδι ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο

400 γρ. σάλτσα ντομάτας

150 ml νερό

1 κ.γ. ρίγανη ή θυμάρι

Αλάτι, πιπέρι

200 γρ. τυρί κίτρινο τριμμένο

200 ml κρέμα γάλακτος

Εκτέλεση