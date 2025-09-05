Τα λαζάνια, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πιάτα της ιταλικής γαστρονομίας, κουβαλούν ιστορία αιώνων. Η πρώτη τους μορφή εμφανίζεται στην αρχαία Ρώμη, με στρώσεις ζυμαρικών και σάλτσας, ενώ η σημερινή εκδοχή με κιμά, ντομάτα και μπεσαμέλ γεννήθηκε στη βόρεια Ιταλία, στην Εμίλια-Ρομάνια. Εκεί, τα φρέσκα φύλλα συνδυάζονταν με πλούσιες σάλτσες και τυριά, δίνοντας ζωή σε ένα πιάτο που έγινε σύμβολο οικογενειακής θαλπωρής. Από την ιταλική παράδοση πέρασαν στα τραπέζια όλου του κόσμου, κερδίζοντας μια θέση στην καθημερινή και γιορτινή κουζίνα. Σήμερα, τα λαζάνια συνεχίζουν να εκπροσωπούν αυθεντικότητα, γεύση και πολιτισμό.

Υλικά (για 6 άτομα)

Για τη σάλτσα κιμά

500 γρ. κιμά μοσχαρίσιο

2 κ.σ. ελαιόλαδο

1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες

400 γρ. ντομάτα κονκασέ ή φρέσκια τριμμένη

2 κ.σ. πελτέ ντομάτας

1 καρότο τριμμένο (προαιρετικά)

1 ποτηράκι κρασί κόκκινο

1 κ.γ. ζάχαρη

1 κ.γ. ρίγανη ή θυμάρι

Αλάτι & πιπέρι

Για τη μπεσαμέλ

1 λίτρο γάλα

100 γρ. βούτυρο

100 γρ. αλεύρι

1 κρόκο αυγού

100 γρ. τυρί τριμμένο (π.χ. παρμεζάνα ή κεφαλοτύρι)

Μοσχοκάρυδο, αλάτι, πιπέρι

Για το στήσιμο

250 γρ. φύλλα λαζάνια (έτοιμα για φούρνο)

200 γρ. τυρί κίτρινο τριμμένο (π.χ. γκούντα, μοτσαρέλα ή μείγμα)

Εκτέλεση

Σάλτσα κιμά

Ζεσταίνεις το ελαιόλαδο σε κατσαρόλα και σοτάρεις το κρεμμύδι, μετά το σκόρδο. Ρίχνεις τον κιμά και τον ανακατεύεις μέχρι να αλλάξει χρώμα. Σβήνεις με το κρασί και αφήνεις να εξατμιστεί το αλκοόλ. Προσθέτεις τις ντομάτες, τον πελτέ, το καρότο, τη ζάχαρη και τα μπαχαρικά. Σιγοβράζεις 30 λεπτά μέχρι να δέσει η σάλτσα.

Μπεσαμέλ

Σε κατσαρολάκι λιώνεις το βούτυρο, ρίχνεις το αλεύρι και ανακατεύεις 1-2 λεπτά.

Προσθέτεις σιγά σιγά το γάλα, ανακατεύοντας συνεχώς με σύρμα για να μη σβολιάσει.

Όταν πήξει, αποσύρεις από τη φωτιά και προσθέτεις αλάτι, πιπέρι, μοσχοκάρυδο, τον κρόκο και το τυρί

Στήσιμο

Σε πυρέξ βάζεις λίγη μπεσαμέλ στον πάτο. Απλώνεις μια στρώση λαζάνια, μετά κιμά, μετά μπεσαμέλ και τυρί. Επαναλαμβάνεις μέχρι να τελειώσουν τα υλικά. Τελειώνεις με μπεσαμέλ και άφθονο τριμμένο τυρί από πάνω.

Ψήσιμο