Οι πατάτες φούρνου σαν τηγανιτές είναι η πιο υγιεινή εκδοχή του αγαπημένου μας σνακ. Με λίγα υλικά και απλές κινήσεις, μπορείς να απολαύσεις τραγανές πατάτες χωρίς περιττό λάδι. Το μυστικό είναι το μούλιασμα σε κρύο νερό, που αφαιρεί το άμυλο και τις κάνει πιο ελαφριές. Στη συνέχεια, με ελαιόλαδο, πάπρικα, ρίγανη και λίγο αλάτι, ψήνονται στον φούρνο στους 220°C μέχρι να ροδίσουν και να γίνουν χρυσαφένιες. Σερβίρονται ζεστές και ταιριάζουν τέλεια με τζατζίκι, γιαούρτι με λεμόνι ή ακόμη και κλασική κέτσαπ. Μια ιδανική συνταγή για όλη την οικογένεια, νόστιμη αλλά και ελαφριά.

Υλικά (για 4 άτομα)

1 κιλό πατάτες

3 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κ.γ. πάπρικα (γλυκιά ή καπνιστή)

1 κ.γ. ρίγανη ή θυμάρι

½ κ.γ. σκόρδο σε σκόνη (προαιρετικά)

Αλάτι & πιπέρι

Εκτέλεση

Προετοιμασία πατατών

Καθάρισε τις πατάτες (ή άφησέ τις με τη φλούδα αν είναι βιολογικές).

Κόψ’ τες σε σχήμα τηγανιτής πατάτας (λεπτές λωρίδες).

Μούλιασμα

Βάλε τις κομμένες πατάτες σε ένα μπολ με κρύο νερό και μούλιασέ τες για 30 λεπτά.

Αυτό αφαιρεί το άμυλο και τις βοηθά να γίνουν πιο τραγανές.

Στη συνέχεια, στέγνωσέ τες πολύ καλά με καθαρή πετσέτα ή χαρτί κουζίνας.

Μαρινάδα

Σε ένα μπολ ανακάτεψε το ελαιόλαδο, πάπρικα, ρίγανη, σκόρδο, αλάτι και πιπέρι.

Πρόσθεσε τις πατάτες και ανακάτεψε ώστε να καλυφθούν καλά.

Ψήσιμο

Προθέρμανε τον φούρνο στους 220°C (πάνω-κάτω ή αέρα).

Στρώσε τις πατάτες σε ένα ταψί με λαδόκολλα, σε μία στρώση (χωρίς να ακουμπάνε πολύ μεταξύ τους).

Ψήσε για 20 λεπτά, γύρνα τις πατάτες και συνέχισε για άλλα 15-20 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν και να γίνουν τραγανές.

Σερβίρισμα